In Rekordzeit: Dalin triumphiert bei Vendee Globe

Der Franzose Charlie Dalin hat die zehnte Ausgabe der Vendee Globe in Rekordzeit gewonnen. Der Hochseesegler aus Le Havre erreichte bei der Regatta solo um die Welt nach 64 Tagen, 19 Stunden und 22 Minuten das Ziel in Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Er pulverisierte damit den bisherigen Bestwert von Armel Le Cleac’h, der 2017 nach 74 Tagen, 3 Stunden und 35 Minuten ins Ziel gekommen war.

Der 40 Jahre alte Dalin hatte sich bei der dieser Ausgabe lange ein enges Duell mit seinem Landsmann Yoann Richomme geliefert, der als Zweiter zurück an Land erwartet wird. Dalin und seine 39 Konkurrenten, zu denen auch der Hamburger Boris Herrmann gehört, waren am 10. November in See gestochen.

Herrmann musste immer wieder Rückschläge verkraften und wird erst zwischen dem 23. und 25. Januar im Ziel erwartet. Mit dem Podium wird der 43-Jährige aller Voraussicht nach nichts mehr zu tun haben.