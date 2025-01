Segeln: Herrmann als Zwölfter im Ziel der Vendee Globe

Boris Herrmann ist im Ziel: Nach 80 Tagen, zehn Stunden und 16 Minuten auf hoher See rund um die Welt hat der Segler in der Nacht zu Donnerstag die Vendee Globe beendet. Der Hamburger ist bei der Einhandregatta nach einem enorm aufreibenden Rennen um 23.18 Uhr als Zwölfter über die Ziellinie vor Les Sables-d‘Olonne in Frankreich gefahren. Auf den letzten Seemeilen musste der 43-Jährige noch einen Riss in seinem Großsegel seiner Malizia-Seaexplorer hinnehmen. Vor vier Jahren war Herrmann bei dem anspruchsvollen Traditionsrennen Fünfter geworden.