Vettel, Vonn und jetzt Mbappé! Superstars steigen in boomende Serie ein

Erst Sebastian Vettel, dann Lindsey Vonn und nun auch Kylian Mbappé: Die internationale Segelrennserie SailGP zieht immer mehr prominente Namen aus der Sportszene an. Mbappé, französischer Weltmeister von 2018 und Star von Real Madrid, verkündete am Freitag seinen Einstieg.

Der 26-Jährige ist über seine Investmentfirma Coalition Capital nun Teilhaber am France SailGP Team, zudem wird seine Stiftung „Inspired by KM“ neuer offizieller Charity-Partner.

Auch Vettel und Vonn sind schon involviert

Mbappé sagte, er freue sich sehr auf das „neue Abenteuer“. Gemeint ist die Serie, in der zwölf Nationen - darunter auch Deutschland - gegeneinander antreten. Neben dem Fußball-Superstar stieg der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bereits 2023 als Investor in das deutsche Team ein, Skistar Vonn gehört seit 2024 dem Führungskreis des Team USA an.

Am Samstag und Sonntag (22.00 Uhr/ZDF-Livestream) starten die renommierten Segler in Los Angeles, Skipper des Vettel-Teams ist der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner Erik Heil. Auch in Deutschland macht die Serie in diesem Jahr Halt: Am 16. und 17. August duellieren sich die Teams auf der Ostsee vor Sassnitz auf Rügen.