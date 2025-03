Vendée Globe: Van Weynbergh einen Tag zu spät im Ziel

Der Belgier benötigte 117 Tage und knapp 19 Stunden - am Freitag allerdings war Zielschluss.

Als Schlusslicht hat Denis Van Weynbergh am Samstagmorgen den Zielhafen der Vendée Globe in Les Sables d’Olonne erreicht - 53 Tage nach Sieger Charlie Dalin und dramatischerweise einen Tag zu spät, um es in die Wertung zu schaffen. Trotzdem fühlte sich der 57-Jährige nach der Weltumseglung „unbeschreiblich“ und „wie auf einer Wolke“.