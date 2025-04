Erfolgsskipper Burling verlässt Team Neuseeland

Nach dem historischen Titelhattrick beim America's Cup verlässt Skipper Peter Burling (34) das Emirates Team New Zealand. Das teilte das Erfolgsteam am Freitag mit. Angeführt von Burling hatten die Neuseeländer bei der ältesten Segelregatta der Welt im vergangenen Jahr als erstes Team der 173-jährigen Cup-Geschichte den dritten Titel in Folge gefeiert. Auch für Burling war es der dritte Erfolg.

"Ich bin unheimlich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben und dankbar für jeden, der Teil dieses Kapitels war", sagte Burling. Dieser sei "eine zentrale Figur, die seit dem Eintritt in das Emirates Team New Zealand vor zehn Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen hat", fügte Team-CEO Grant Dalton an.