"Wie in einer Totenstarre": Herrmann über das Leben an Land

Die Rückkehr in den Alltag an Land ist Extremsegler Boris Herrmann nach den Strapazen bei der Vendee Globe schwergefallen. Nach der Ankunft zu Hause „bist du erstmal zweieinhalb bis drei Wochen wie in einer Totenstarre. Netflix, Schokolade und Sofa – mehr geht nicht. Von der Schokolade habe ich gefühlt drei Kilo in der Woche gegessen“, sagte Herrmann im Münchner Merkur/TZ-Interview.