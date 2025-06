Kieler Woche: Wolf gewinnt - zwei deutsche Silbermedaillen

Windsurfer Fabian Wolf holt in seiner Heimat den Sieg. Wegen der starken Winde hatte es zuvor Kritik gegeben.

Windsurfer Fabian Wolf holt in seiner Heimat den Sieg. Wegen der starken Winde hatte es zuvor Kritik gegeben.

Windsurfer Fabian Wolf hat bei der 131. Kieler Woche einen Heimsieg gefeiert. Der Lokalmatador setzte sich in der olympischen iQFOiL-Disziplin am Mittwoch im Finale durch, es ist sein erster Titel bei der Segelregatta an der Ostseeküste. Bei schwierigen Bedingungen fuhren die deutschen Starter zudem zwei zweite und drei vierte Plätze ein.