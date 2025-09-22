SailGP-Sensation: Deutsches Team siegt – Vettel feiert mit

SID 22.09.2025 • 10:58 Uhr Die Crew um Skipper Erik Kosegarten-Heil jubelte vor Genf.

Champagnerdusche und viele glückliche Gesichter: Skipper Erik Kosegarten-Heil hat hochzufrieden auf den ersten Eventsieg des deutschen SailGP-Teams reagiert.

„Alle haben wirklich hart gearbeitet. Das ist wirklich cool“, sagte der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner. Der Triumph auf dem Genfersee fühle sich „unglaublich – und zugleich ein wenig überwältigend“ an.

Genf-Triumph mit Vettel-Power – im Gesamtklassement nur Neunter

Kosegarten-Heil und seine Crew hatten auf ihrem F50-Foiling-Katamaran vor Genf Australien und die Schweiz auf die Plätze zwei und drei verwiesen.