SailGP-Sensation: Deutsches Team siegt – Vettel feiert mit

Champagnerdusche und viele glückliche Gesichter: Skipper Erik Kosegarten-Heil hat hochzufrieden auf den ersten Eventsieg des deutschen SailGP-Teams reagiert.
„Wirklich cool“: Erster Triumph für deutsches SailGP-Team
Die Crew um Skipper Erik Kosegarten-Heil jubelte vor Genf.
Das deutsche Team macht auf sich aufmerksam
© Imago/SID/Eric Dubost
„Alle haben wirklich hart gearbeitet. Das ist wirklich cool“, sagte der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner. Der Triumph auf dem Genfersee fühle sich „unglaublich – und zugleich ein wenig überwältigend“ an.
Genf-Triumph mit Vettel-Power – im Gesamtklassement nur Neunter
Kosegarten-Heil und seine Crew hatten auf ihrem F50-Foiling-Katamaran vor Genf Australien und die Schweiz auf die Plätze zwei und drei verwiesen.
Im Gesamtranking belegt das Team, das den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel als Miteigner und Berater an seiner Seite hat, Rang neun von zwölf Teilnehmern. Der nächste Tourstopp ist Anfang Oktober im spanischen Cádiz.