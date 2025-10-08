Vendée-Globe: Dalins Triumph – Sieg trotz Krebs-Schock

SID 08.10.2025 • 07:31 Uhr Charlie Dalin offenbart die Umstände, unter denen er die Vendée Globe gewonnen hat.

Der französische Segler Charlie Dalin hat seinen Triumph bei der vergangenen Vendée Globe unter dramatischen Umständen errungen. Wie der 41-Jährige am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, litt er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform. Bereits im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen.

Mit Tumor um die Welt

„Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren. Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin“, sagte Dalin. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr an Land wurde er operiert, nachdem der Tumor gewachsen war. „Der Operationstermin wäre in etwa derselbe gewesen, auch wenn ich nicht gefahren wäre“, erklärte Dalin, der es „oft geschafft hat, die Krankheit zu vergessen“, während er um die Welt segelte.

Karriere gestoppt, Comeback-Hoffnung lebt