Nach 20 Jahren: Olympia-Ikone beendet Karriere

SID 07.11.2025 • 07:23 Uhr Sie fischte vier Olympische Medaillen aus dem Wasser, nun ist Schluss: Die Seglerin Marit Bouwmeester konzentriert sich auf andere Dinge.

Nach 20 Jahren auf dem Wasser beendet die bei Olympischen Spielen erfolgreichste Seglerin Marit Bouwmeester ihre Karriere.

Ihren Entschluss gab sie bei der Vorstellung ihres Buches „Mit Köpfchen siegen“ (Winnen met je hoofd) in Noordwijk an der Nordseeküste bekannt.

Olympia-Ikone und Laser-Radial-Dominatorin

Die 37 Jahre alte Niederländerin gewann bei Olympischen Spielen zweimal Gold (2016 und 2024), einmal Silber (2012) und einmal Bronze (2021).

Außerdem holte Bouwmeester vier Weltmeistertitel und wurde viermal WM-Zweite. Bei Europameisterschaften triumphierte sie fünfmal. 2017 und 2024 wurde sie jeweils zur Weltseglerin gewählt. Sie segelte in der Laser-Radial-Klasse.

Goldglanz in Paris, Mutterglück im Herzen

„Die Goldmedaille in Paris war die allerschönste. Es war mein erster Titel als Mutter“, hatte sie 2024 gesagt nach der Siegerehrung in Marseille im Beisein ihrer 2022 geborenen Tochter Jessie Mae. Die Kombination Hochleistungssport und Mutterschaft fiel ihr immer schwerer.