Guirec Soudée knackt Weltrekord: In 94 Tagen rückwärts um Welt

Der Franzose Guirec Soudée hat nach 22 Jahren einen neuen Weltrekord für eine Weltumsegelung in umgekehrter Richtung aufgestellt. Der 34-jährige Segler aus der Bretagne unterbot den bisherigen Rekord mit seinem XXL-Trimaran „MACSF“ um fast einen Monat und überquerte am Samstag nach 94 Tagen, 21 Stunden und 58 Minuten die virtuelle Ziellinie zwischen der Insel Ouessant und dem Cape Lizard an der Südwestspitze Englands.
Segeln: Franzose Soudée bricht 22 Jahre alten Rekord
Soudée bricht Weltumsegelungs-Rekord
Seit seinem Start am 23. Dezember des vergangenen Jahres hatte Soudée mehr als 37.670 Seemeilen (etwa 70.000 km) rund um den Globus zurückgelegt. Er entthronte seinen Landsmann Jean-Luc Van Den Heede, der 2004 an Bord des Einrumpfboots „Adrien“ den bisherigen Rekord in 122 Tagen und 14 Stunden aufgestellt hatte. „Es ging wahnsinnig schnell“, sagte Soudée in einer Audiobotschaft und berichtete, dass er Tränen in den Augen hatte, als er ins Ziel einfuhr.
Rekordfahrt auf harter Ost-West-Route
Derartige Rekordversuche von Ost nach West sind wegen schwierigerer Winde und Strömungen rar; erst sechs Seglern ist eine solche Umrundung gelungen. Bekannte Regatten wie die Vendée Globe führen für gewöhnlich von West nach Ost. „Ich bin sehr glücklich, sehr bewegt und auch sehr erleichtert, dass ich es geschafft habe“, sagte Soudée.