Guirec Soudée knackt Weltrekord: In 94 Tagen rückwärts um Welt

SID 28.03.2026 • 15:55 Uhr Der 34-Jährige stellt eine neue Bestmarke für eine Weltumsegelung von Ost nach West auf. Dies gilt wegen der schwierigen Winde als besonders hart.

Der Franzose Guirec Soudée hat nach 22 Jahren einen neuen Weltrekord für eine Weltumsegelung in umgekehrter Richtung aufgestellt. Der 34-jährige Segler aus der Bretagne unterbot den bisherigen Rekord mit seinem XXL-Trimaran „MACSF“ um fast einen Monat und überquerte am Samstag nach 94 Tagen, 21 Stunden und 58 Minuten die virtuelle Ziellinie zwischen der Insel Ouessant und dem Cape Lizard an der Südwestspitze Englands.

Soudée bricht Weltumsegelungs-Rekord

Seit seinem Start am 23. Dezember des vergangenen Jahres hatte Soudée mehr als 37.670 Seemeilen (etwa 70.000 km) rund um den Globus zurückgelegt. Er entthronte seinen Landsmann Jean-Luc Van Den Heede, der 2004 an Bord des Einrumpfboots „Adrien“ den bisherigen Rekord in 122 Tagen und 14 Stunden aufgestellt hatte. „Es ging wahnsinnig schnell“, sagte Soudée in einer Audiobotschaft und berichtete, dass er Tränen in den Augen hatte, als er ins Ziel einfuhr.

Rekordfahrt auf harter Ost-West-Route