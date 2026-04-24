Segeln: Deutscher stirbt in Brasilien

SID 24.04.2026 • 12:40 Uhr Bei einer Forschungsreise ist ein Crewmitglied verstorben.

Boris Herrmanns Segelteam trauert: Wie Malizia bekannt gab, ist ein 32 Jahre altes Crewmitglied aus Deutschland bei einem Forschungseinsatz am Mittwoch vor der Küste Brasiliens ums Leben gekommen.

Die verunglückte Person war in der Bucht von Praia do Porto mit weiteren Teammitgliedern um die Malizia Seaexplorer geschwommen und hat laut eines Behördenberichts dabei unter noch ungeklärten Umständen das Bewusstsein verloren.

Malizia hilft Familie nach Todesfall