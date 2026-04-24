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Segeln: Deutscher stirbt in Brasilien

Segel-Deutschland trauert

Bei einer Forschungsreise ist ein Crewmitglied verstorben.
Malizia trauert um ein Crewmitglied
Malizia trauert um ein Crewmitglied
© AFP/SID/FRANCOIS LO PRESTI
SID
Bei einer Forschungsreise ist ein Crewmitglied verstorben.

Boris Herrmanns Segelteam trauert: Wie Malizia bekannt gab, ist ein 32 Jahre altes Crewmitglied aus Deutschland bei einem Forschungseinsatz am Mittwoch vor der Küste Brasiliens ums Leben gekommen.

Die verunglückte Person war in der Bucht von Praia do Porto mit weiteren Teammitgliedern um die Malizia Seaexplorer geschwommen und hat laut eines Behördenberichts dabei unter noch ungeklärten Umständen das Bewusstsein verloren.

Malizia hilft Familie nach Todesfall

Die laut Pressemitteilung von Malizia unmittelbar eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und der schnelle Einsatz von Rettungskräften konnten den Mann nicht mehr retten. Malizia mit Herrmann, der sich derzeit an der Teambasis in Lorient aufhält, stehe „in engem Kontakt mit der Familie und biete ihr in dieser unglaublich schweren Zeit ihre volle Unterstützung“ an, hieß es.

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