America’s Cup: Legendärer Wettkampf doch mit US-Team

SID 08.04.2026 • 16:16 Uhr Das American Racing Challenger Team USA ist offiziell für den Kampf um die älteste Sporttrophäe der Welt zugelassen.

Die USA werden bei der 38. Ausgabe des America’s Cup im kommenden Jahr in Neapel nun doch mit einem eigenen Herausforderer an den Start gehen. Wie die Organisatoren des Segelevents am Mittwoch mitteilten, ist das American Racing Challenger Team USA offiziell für den Kampf um die älteste Sporttrophäe der Welt zugelassen.

US-Teilnahme am America’s Cup gerettet

Seit der Premiere im Jahr 1851 hat immer ein Team aus den USA am America’s Cup teilgenommen. Nun wurde ein erstmaliges Fehlen noch abgewendet, nachdem sich das Team American Magic im Oktober zurückgezogen hatte. American Racing vertritt den Yachtclub aus Newport und sicherte kurz vor dem Meldeschluss am 31. März die Teilnahme der erfolgreichsten Nation in der Geschichte der Regatta.

Die Vereinigten Staaten hatten den America’s Cup nach dem Sieg im Jahr 1851 132 Jahre lang erfolgreich verteidigt. Der Name des Wettbewerbs leitet sich aber nicht von dem Land, sondern von der 1851 siegreichen Yacht ab.