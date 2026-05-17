Segel-WM: Deutsches Duo verpasst Edelmetall hauchdünn

SID 17.05.2026 • 14:53 Uhr Deutschland verfehlt bei der Segel-WM zwei mögliche Medaillenplätze. Die Olympiateilnehmer Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger sind noch am dichtesten dran.

Die deutschen Boote haben zum Abschluss der Segel-Weltmeisterschaften in den Klassen 49er und 49erFX die Medaillenränge knapp verfehlt. In der 49er-Klasse erreichte das Duo der Olympiateilnehmer Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger (Starnberg) im französischen Quiberon als bestes deutsches Gespann Platz vier. Den Titel sicherten sich die Neuseeländer Seb Menzies und George Lee Rush.

49erFX: Deutsche Seglerinnen leer aus

Im Rennen der olympischen Frauenklasse 49erFX waren beide deutschen Paare letztlich ohne Medaillen- und Titelchance. Marla Bergmann und Hanna Wille (Hamburg) konnten mit einem vierten Platz zum Abschluss keinen Boden zur Spitze gutmachen und wurden letztlich Fünfte. Maru Scheel und Freya Felicke (Kiel) erreichten insgesamt Platz acht.