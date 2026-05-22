Segel-EM: Deutscher Gold-Coup knapp verpasst

SID 22.05.2026 • 22:26 Uhr Philipp Buhl gewinnt Silber bei der Segel-EM. Die Goldmedaille verpasst der Deutsche denkbar knapp.

Segler Philipp Buhl hat sich bei der EM in der olympischen ILCA-7-Klasse die Silbermedaille gesichert.

Der Allgäuer musste sich in Kroatien nur Pavlos Kontides aus Zypern geschlagen geben. Für den 36-Jährigen war es die achte Medaille bei einer internationalen Meisterschaft.

Segel-EM: Große Freude bei Buhl

„Ich freue mich sehr. Ich habe versucht, meine beste Leistung abzuliefern. Ich habe sehr fleißig und viel im athletischen Bereich trainiert und auch einige Stunden mit einem Mentaltrainer gearbeitet“, beschrieb Buhl die Basis für seinen Erfolg: „Jetzt konnte ich mir selber und ein paar anderen zeigen, dass ich in fordernder Situation vorne segeln kann. Das ist viel wert. Und es macht auch Spaß, vorne zu segeln.“