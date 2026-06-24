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Kieler Woche: Windflaute – Diesch/Markfort holen Gold kampflos

Flaute stoppt Kieler Woche

Der fehlende Wind sorgt an der Förde für zahlreiche Absagen. In den ausgetragenen Rennen jubeln überwiegend die Deutschen.
Flaute bei der Kieler Woche
Flaute bei der Kieler Woche
© picture-alliance/dpa/SID/Frank Molter
SID
Der fehlende Wind sorgt an der Förde für zahlreiche Absagen. In den ausgetragenen Rennen jubeln überwiegend die Deutschen.

Hoch „Hartmut“ hat bei der 132. Kieler Woche für mehrere Absagen der Medaillenrennen für die Olympia-Segler gesorgt. Nur zwei der sechs geplanten Wettbewerbe am Mittwoch wurden ausgetragen, ehe die Traditionsveranstaltung an der Ostsee am Nachmittag aufgrund Windmangels abgebrochen werden musste. Simon Diesch und Anna Markfort durften trotzdem jubeln: Die Vizeweltmeister im 470er-Mixed gewannen kampflos Gold.

Deutscher Dreifach-Sieg vor Kiel

Für Steuermann Diesch war es der zweite Sieg vor Kiel, für die gebürtige Kielerin und Vorschoterin Markfort der dritte. Malte Winkel und Bente Batzing auf Rang zwei und Theresa Löffler und Christopher Hoerr dahinter machten den deutschen Dreifach-Sieg perfekt. Im 49erFX-Wettbewerb holten Sophie Steinlein und Catherine Bartelheimer mit Bronze die vierte deutsche Medaille am Mittwoch.

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