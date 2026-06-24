Kieler Woche: Windflaute – Diesch/Markfort holen Gold kampflos

SID 24.06.2026 • 18:07 Uhr Der fehlende Wind sorgt an der Förde für zahlreiche Absagen. In den ausgetragenen Rennen jubeln überwiegend die Deutschen.

Hoch „Hartmut“ hat bei der 132. Kieler Woche für mehrere Absagen der Medaillenrennen für die Olympia-Segler gesorgt. Nur zwei der sechs geplanten Wettbewerbe am Mittwoch wurden ausgetragen, ehe die Traditionsveranstaltung an der Ostsee am Nachmittag aufgrund Windmangels abgebrochen werden musste. Simon Diesch und Anna Markfort durften trotzdem jubeln: Die Vizeweltmeister im 470er-Mixed gewannen kampflos Gold.

Deutscher Dreifach-Sieg vor Kiel