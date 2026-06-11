Trauer um Segler Dalin: Sieger der Vendée Globe verstorben

SID 11.06.2026 • 11:57 Uhr Der Franzose gewinnt die bekannte Regatta im Bewusstsein seiner Krankheit. Nun herrscht große Trauer.

Große Trauer um den französischen Segel-Star Charlie Dalin: Der Sieger der Vendée Globe ist im Alter von 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Dies teilte Dalins Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.

„Mit tiefer Trauer geben meine Familie und ich den Tod meines Mannes Charlie Dalin bekannt, der nach langer Krankheit verstorben ist“, schrieb seine Frau Perrine Le Pape in einer Mitteilung. In den kommenden Tagen werde ihm die letzte Ehre erwiesen, fügte sie hinzu und bat darum, „die Privatsphäre“ der Angehörigen des Seglers zu respektieren.

Dalin litt an einer seltenen Krebsform

Im Herbst war bekannt geworden, dass Dalin seinen Triumph bei der vergangenen Vendée Globe unter dramatischen Umständen errungen hatte. Er teilte mit, dass er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform litt.

Bereits im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen.

„Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren. Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin“, sagte Dalin damals.