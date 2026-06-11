Trauer um Segler Dalin: Sieger der Vendée Globe verstorben

Große Trauer um den französischen Segel-Star Charlie Dalin: Der Sieger der Vendée Globe ist im Alter von 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Dies teilte Dalins Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.
Segel-Star Charlie Dalin verstorben
„Mit tiefer Trauer geben meine Familie und ich den Tod meines Mannes Charlie Dalin bekannt, der nach langer Krankheit verstorben ist“, schrieb seine Frau Perrine Le Pape in einer Mitteilung. In den kommenden Tagen werde ihm die letzte Ehre erwiesen, fügte sie hinzu und bat darum, „die Privatsphäre“ der Angehörigen des Seglers zu respektieren.
Dalin litt an einer seltenen Krebsform
Im Herbst war bekannt geworden, dass Dalin seinen Triumph bei der vergangenen Vendée Globe unter dramatischen Umständen errungen hatte. Er teilte mit, dass er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform litt.
Bereits im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen.
„Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren. Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin“, sagte Dalin damals.
Wenige Wochen nach seiner Rückkehr an Land wurde er operiert, nachdem der Tumor gewachsen war. „Der Operationstermin wäre in etwa derselbe gewesen, auch wenn ich nicht gefahren wäre“, erklärte Dalin, der es „oft geschafft hat, die Krankheit zu vergessen“, während er um die Welt segelte.