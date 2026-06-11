Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
TENNIS
BASKETBALL
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Segeln>

Trauer um Segler Dalin: Sieger der Vendée Globe verstorben

Segel-Star Charlie Dalin verstorben

Der Franzose gewinnt die bekannte Regatta im Bewusstsein seiner Krankheit. Nun herrscht große Trauer.
Charlie Dalin gewann die Vendee Globe
Charlie Dalin gewann die Vendee Globe
© AFP/SID/LOIC VENANCE
SID
Der Franzose gewinnt die bekannte Regatta im Bewusstsein seiner Krankheit. Nun herrscht große Trauer.

Große Trauer um den französischen Segel-Star Charlie Dalin: Der Sieger der Vendée Globe ist im Alter von 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Dies teilte Dalins Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.

„Mit tiefer Trauer geben meine Familie und ich den Tod meines Mannes Charlie Dalin bekannt, der nach langer Krankheit verstorben ist“, schrieb seine Frau Perrine Le Pape in einer Mitteilung. In den kommenden Tagen werde ihm die letzte Ehre erwiesen, fügte sie hinzu und bat darum, „die Privatsphäre“ der Angehörigen des Seglers zu respektieren.

Dalin litt an einer seltenen Krebsform

Im Herbst war bekannt geworden, dass Dalin seinen Triumph bei der vergangenen Vendée Globe unter dramatischen Umständen errungen hatte. Er teilte mit, dass er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform litt.

Bereits im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, der normalerweise erst bei Menschen über 60 Jahren auftritt, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen.

„Wenn die Ärzte Zweifel gehabt hätten, wäre ich nicht gefahren. Ich hätte kein Risiko gegenüber meiner Frau und meinem Sohn in Kauf genommen. Segeln ist mein Beruf – sie waren froh, dass ich wieder hinaus aufs Meer gefahren bin“, sagte Dalin damals.

Wenige Wochen nach seiner Rückkehr an Land wurde er operiert, nachdem der Tumor gewachsen war. „Der Operationstermin wäre in etwa derselbe gewesen, auch wenn ich nicht gefahren wäre“, erklärte Dalin, der es „oft geschafft hat, die Krankheit zu vergessen“, während er um die Welt segelte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite