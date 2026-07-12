Die deutschen Seglerinnen Marla Bergmann (24) und Hanna Wille (25) haben bei der Heim-EM in Eckernförde in der 49erFX-Klasse den EM-Titel erfolgreich verteidigt.
Deutsche Seglerinnen holen EM-Titel
Die Olympia-Sechsten von 2024 mussten sich am Sonntag den Kanadierinnen Georgia und Antonia Lewin-LaFrance, die bereits bei der Kieler Woche triumphierten, in der offenen Wertung geschlagen geben, doch als bestes europäisches Team gewann das Duo EM-Gold.
Bergmann optimistisch für Olympia 2028
„Wir sind zur Halbzeit auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 genau da, wo wir sein wollen“, sagte Steuerfrau Bergmann: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Titel verteidigen konnten“. Das Duo vom Mühlenberger Segel-Club hätte in den für Sonntag geplanten Medaillenrennen noch um den Gesamtsieg kämpfen können, doch die Finalläufe fielen wegen zu schwacher Winde aus.
Richard Schultheis (21) und Fabian Rieger (30) gewannen zudem Bronze in der 49er-Klasse, hinter den britischen Europameistern James Grummett und Rhos Hawes und den Silbermedaillengewinnern Mikolaj Staniul und Jakub Sztorch aus Polen.