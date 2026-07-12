Deutsche Seglerinnen holen EM-Titel

SID 12.07.2026 • 21:38 Uhr Das Duo vom Mühlenberger Segel-Club gewinnt als bestes europäisches Team die Goldmedaille.

Die deutschen Seglerinnen Marla Bergmann (24) und Hanna Wille (25) haben bei der Heim-EM in Eckernförde in der 49erFX-Klasse den EM-Titel erfolgreich verteidigt.

Die Olympia-Sechsten von 2024 mussten sich am Sonntag den Kanadierinnen Georgia und Antonia Lewin-LaFrance, die bereits bei der Kieler Woche triumphierten, in der offenen Wertung geschlagen geben, doch als bestes europäisches Team gewann das Duo EM-Gold.

Bergmann optimistisch für Olympia 2028

„Wir sind zur Halbzeit auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 genau da, wo wir sein wollen“, sagte Steuerfrau Bergmann: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Titel verteidigen konnten“. Das Duo vom Mühlenberger Segel-Club hätte in den für Sonntag geplanten Medaillenrennen noch um den Gesamtsieg kämpfen können, doch die Finalläufe fielen wegen zu schwacher Winde aus.