Segel-Sensation: Schultheis/Rieger dominieren Olympia-Revier 2028

SID 10.08.2026 • 13:41 Uhr In Los Angeles sorgen Richard Schultheis und Fabian Rieger für einen beeindruckenden Erfolg.

Statement-Sieg im olympischen Gewässer: Die deutschen Segler Richard Schultheis und Fabian Rieger haben beim ersten großen Vor-Ort-Test vor den Sommerspielen 2028 in Los Angeles einen souveränen Sieg eingefahren. Bei der San Pedro Olympic Classes Regatta waren Schultheis/Rieger in der 49er-Klasse nicht zu bezwingen. Insgesamt schafften die Teilnehmer des Deutschen Segler-Verbandes (DSV) drei Top-10-Ergebnisse beim Höhepunkt des Sailing Grand Slams in den USA.

Start-Ziel-Gold für Schultheis/Rieger

Dem 21 Jahre alten Steuermann Schultheis und seinem 30-jährigen Vorschoter Rieger gelang bei der Serie ein Start-Ziel-Erfolg. Am Ende betrug der Vorsprung auf die zweitplatzierten Briten James Grummett/Rhos Hawes deutliche 15 Punkte. Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger landeten beim Wettkampf in der Olympischen Bootsklasse auf Rang sieben.

„Die olympischen Gewässer auf diese Weise zu dominieren – zwei erste Ränge am letzten Tag, gefolgt von einem Sieg im Finale und dem Gewinn der Goldmedaille – ist ein ganz besonderer Abschluss dieses Camps“, sagte DSV-Cheftrainer Dom Tidey: „Unsere Gruppe ist hierhergekommen, um zu lernen. Sie haben ein Statement hinterlassen. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Leistung.“