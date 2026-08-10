Segel-Sensation: Schultheis/Rieger dominieren Olympia-Revier 2028

Statement-Sieg im olympischen Gewässer: Die deutschen Segler Richard Schultheis und Fabian Rieger haben beim ersten großen Vor-Ort-Test vor den Sommerspielen 2028 in Los Angeles einen souveränen Sieg eingefahren. Bei der San Pedro Olympic Classes Regatta waren Schultheis/Rieger in der 49er-Klasse nicht zu bezwingen. Insgesamt schafften die Teilnehmer des Deutschen Segler-Verbandes (DSV) drei Top-10-Ergebnisse beim Höhepunkt des Sailing Grand Slams in den USA.
Deutscher Erfolg bei Olympia-Test
Start-Ziel-Gold für Schultheis/Rieger
Dem 21 Jahre alten Steuermann Schultheis und seinem 30-jährigen Vorschoter Rieger gelang bei der Serie ein Start-Ziel-Erfolg. Am Ende betrug der Vorsprung auf die zweitplatzierten Briten James Grummett/Rhos Hawes deutliche 15 Punkte. Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger landeten beim Wettkampf in der Olympischen Bootsklasse auf Rang sieben.
„Die olympischen Gewässer auf diese Weise zu dominieren – zwei erste Ränge am letzten Tag, gefolgt von einem Sieg im Finale und dem Gewinn der Goldmedaille – ist ein ganz besonderer Abschluss dieses Camps“, sagte DSV-Cheftrainer Dom Tidey: „Unsere Gruppe ist hierhergekommen, um zu lernen. Sie haben ein Statement hinterlassen. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Leistung.“
Im 49er FX rückten die beiden Europameisterinnen Marla Bergmann und Hanna Wille durch starke Leistungen in den Medaillenrennen noch auf Platz sechs vor. Dieses Ergebnis hatten sie auch bei den Olympischen Spielen 2024 erzielt.