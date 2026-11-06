Route du Rhum: Herrmann auf Rang zwei

Der deutsche Skipper peilt eine Topplatzierung an. Immer wieder kommt es bei der Regatta zu Zwischenfällen.

Mehr als die Hälfte der Route du Rhum ist absolviert – und Boris Herrmann liegt als Zweiter der IMOCA-Klasse bestens im Rennen. Einzig der Franzose Corentin Horeau segelt dem Wahl-Hamburger Herrmann aktuell deutlich voraus – am Freitagnachmittag lag der Vorsprung bei rund 268 Seemeilen (ca. 497 km).

In dem Rennen, das 115 Segler in sechs Klassen am Sonntag aufgenommen hatten, gab es schon etliche Zwischenfälle auf dem Weg Richtung Pointe-à-Pitre auf der karibischen Insel Guadeloupe. Zuletzt musste Herrmanns Klassenkonkurrent Ambrogio Beccaria aus Italien sein Rennen abbrechen, nachdem er schwer in seinem Cockpit gestürzt war.

Dem Ziel recht nah ist bereits Tom Laperche in der Ultim-Klasse, der Franzose hatte bei der Transatlantik-Regatta am Freitag noch rund 550 Seemeilen (1024 km) vor sich. Der Rekord für die 3542 Seemeilen (6560 Kilometer) lange Strecke liegt bei sechs Tagen und 19 Stunden von Charles Caudrelier (Frankreich) aus dem Jahr 2022. Um die Bestmarke zu unterbieten, müsste Laperche das Ziel vor Sonntagmorgen um 08.49 Uhr erreichen.