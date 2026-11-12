Segler Herrmann als Zweiter bei Route du Rhum im Ziel

Der Wahl-Hamburger kämpft mit den widrigen Bedingungen und landet am Ende auf dem Podium.

Segelstar Boris Herrmann hat die Route du Rhum als Zweiter abgeschlossen. Der 45 Jahre alte Wahl-Hamburger erreichte am Donnerstagmorgen um 4.10 Ortszeit bei strömendem Regen das Ziel vor Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe. Für Herrmann ist die erste Podiumsplatzierung bei seiner dritten Teilnahme an dem transatlantischen Solorennen ein echter Erfolg – es war seine erste Regatta mit der neuen Hightechjacht „Malizia 4“.

Insgesamt war er 10 Tage, 20 Stunden, 8 Minuten und 36 Sekunden auf See und kam rund einen Tag nach dem Sieger Corentin Horeau (Frankreich) ins Ziel. In dem Rennen, das 115 Segler in sechs Klassen am 1. November aufgenommen hatten, war es zu zahlreichen Zwischenfällen gekommen. Auch in der IMOCA-Klasse, in der Herrmann konkurrierte.

Als erster Segler aller sechs Klassen hatte am Samstag Horeaus Landsmann Tom Laperche die Herausforderung abgeschlossen und mit einer Zeit von 6 Tagen, 13 Stunden und 27 Minuten für die 3542 Seemeilen (6560 Kilometer) lange Strecke einen Rekord in seinem Ultim-Trimaran aufgestellt.