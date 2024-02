TV-Kult kehrt zurück! Neuer "SPORT1 Film-Freitag" mit Hausmeister Krause und Comedy Movie

Premiere für den „SPORT1 Film-Freitag“ am Freitag, 9. Februar, ab 20:15 Uhr mit „Die Superbullen“

Fünf Folgen „Hausmeister Krause“ am Freitag, 9. Februar, von 22:00 Uhr bis 0:30 Uhr

In der Comedy-Serie „Hausmeister Krause“ dreht sich alles um Dieter Krause (gespielt von Tom Gerhardt), der die Dinge am liebsten zu seinem Vorteil drehen möchte, dabei aber in allerlei Fettnäpfchen tritt und in der Wohnanlage „Kalker Weg 5″ in Köln-Kalk alle Hände voll zu tun hat, um für Ordnung zu sorgen. Leider haben er und einige Mieter eine ganz andere Vorstellung davon, was das bedeuten soll. Auch familiär gibt es einige Turbulenzen für den Familienvater …