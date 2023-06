MagentaTV zeigt Doku "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin"

Gut zwei Wochen vor dem Beginn der Special Olympics in Berlin strahlt MagentaTV eine Dokumentation über die deutschen Athletinnen und Athleten aus. Der Film "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin" zur weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung ist ab Sonntag auf #dabeiTV, in der Megathek und auf dem YouTube-Channel der Telekom-Plattform frei verfügbar.