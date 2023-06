Special Olympics World Games: Zeitplan & alle Infos zu Berlin 2023 samt TV-Übertragung

Vom 17. bis zum 25. Juni ist Berlin Gastgeber für die größte Multi-Sport-Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972.

Bei den 16. Internationalen Sommerspielen der Special Olympics treten rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an.

So können Sie die Special Olympics Berlin 2023 verfolgen

Am 24. Juni, 18 Uhr, ist im Free-TV auf SPORT1 eine einstündige Talksendung speziell zu den Special Olympics geplant. In eigenen „SPORT1 News – Special Olympics Spezial“ wird es von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr Tageszusammenfassungen aus den MITTENDRIN Studios in Ismaning geben – inklusive Interviews, Behind-the-Scenes und Filmbeiträgen rund um die Spiele.