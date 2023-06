Special Olympics World Games: „Es geht um den olympischen Geist“

Wenn am Samstag die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung eröffnet wird, treten rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. Es ist das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.