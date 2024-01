Gesundheitsprogramm von Special Olympics gestartet

Die Spiele in Thüringen waren noch nicht offiziell eröffnet worden, da strömten am Montagmorgen schon die ersten Sportler*innen zum Healthy Athletes® Programm in Oberhof in das „Haus des Gastes“. Hier befindet sich das Physiotherapieprogramm FUNFitness - Bewegung mit Spaß und das Zahn- und Mundgesundheitsprogramm Special Smiles® - Gesund im Mund. Pro Tag nehmen 65 ehrenamtliche Helfer*innen mit einer zahnmedizinischen oder physiotherapeutischen Ausbildung Untersuchungen vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Angebote für Sportler sehr wichtig

Für den Gesundheitsbotschafter von Special Olympics Deutschland (SOD), Reynaldo Montoya, sind diese Angebote sehr wichtig. „Unsere Sportlerinnen und Sportler haben zu Hause oft Angst, zum Arzt zu gehen. Bei Healthy Athletes® fühlen sie sich wohl. Sie erleben eine schöne Atmosphäre, wenn sie sich zum Thema Gesundheit informieren und auch noch beraten lassen können“, sagt er.

„An den Stationen in Oberhof werden die Besucherinnen und Besucher am Anfang untersucht. Anschließend erhalten sie praktische Fitness-Tipps und am Kariestunnel und Zahnputzbrunnen Hinweise für die Mundhygiene. Am Ende werden die Ergebnisse in den SOD-Gesundheitspass eingetragen. Auf dieser Basis können sich die Athletinnen und Athleten, wenn nötig, in der Heimat weiterbehandeln lassen“, erklärt Dr. Imke Kaschke, Direktorin Gesundheit von SOD.

Seveli Berna begeistert

Schneeschuhläuferin Seveli Berna war begeistert, nachdem sie den FUNFitness-Parcour absolviert hat. „Das war toll gewesen“, sagt sie voller Freude. Die Sit-ups und Push-ups hat sie in der geforderten Zeit problemlos absolviert. Kein Wunder, denn auch zu Hause in Darmstadt geht sie ins Fitness-Studio. Am Dienstag und Donnerstag geht sie in ihrer Disziplin an den Start. Ihr Ziel ist klar: „Ich will gewinnen!“

{ "placeholderType": "MREC" }

In diesem Jahr ist das Programm Healthy Atlethes® auf zwei Standorte verteilt. Weil in Erfurt ebenfalls mehrere Sportwettbewerbe stattfinden, ist die Station Health Promotion - Gesunde Lebensweise direkt im Eissportzentrum Erfurt. Pro Tag sind dort 25 ehrenamtliche Helfer*innen im Einsatz. „Damit alle Sportlerinnen und Sportler das gesamte Gesundheitsprogramm absolvieren können, stehen zwischen Oberhof und Erfurt Shuttle-Busse zur Verfügung“, sagt Imke Kaschke.

Als Anerkennung für ihre Teilnahme erhalten die Athlet*innen an den Stationen ganz praktische Dinge wie eine Zahnputzuhr, Armbänder, die sich bei Sonneneinstrahlung verfärben, und Sonnenbrillen. Wer in Oberhof beide Stationen absolviert, hat noch die Chance, eine elektrische Zahnbürste zu bekommen.

Auch Ehrenamtliche profitieren

Nach Ansicht von SOD-Direktorin Imke Kaschke profitieren ebenfalls die ehrenamtlichen Helfer*innen vom Gesundheitsprogramm. „In der medizinischen Ausbildung wird nicht vermittelt, welche Besonderheiten es im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung gibt. Das kann man hier wunderbar kennenlernen“, sagt sie.

Bereits vor dem Start hat das Fachpersonal an Fortbildungen teilgenommen, die von der Landesärzte- und der Landeszahnärztekammer Thüringen zertifiziert worden sind. Um die Zusammenarbeit zwischen Special Olympics und den Berufsverbänden zu vertiefen, werden während der Winterspiele Kooperationsvereinbarungen zwischen Special Olympics Thüringen und der Landeszahnärztekammer Thüringen sowie zwischen Special Olympics Deutschland und dem Berufsverband Oecotrophologie e.V. abgeschlossen.

{ "placeholderType": "MREC" }