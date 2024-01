Special Olympics: Mit 77 Jahren auf die Strecke

11:30 Uhr war es soweit. Kurt Müller ging mit seinen 77 Jahren als ältester Teilnehmer der Nationalen Spiele im Schneeschuhlauf auf die 50-Meter-Strecke. Müller steht seit elf Jahren bei Special Olympics Wettbewerben auf seinen Schneeschuhen. Der Hesse lebt in einem Wohnheim der Einrichtung „Antonius Netzwerk Mensch“. Im Ziel lächelte er nach seinem Lauf glücklich. Sein Ziel für das Finale am Mittwoch: „Natürlich Gold.“

Gesundheitsprogramm von Special Olympics bei den Winterspielen in Thüringen gestartet

Olympiasieger beim Familienempfang

Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 offiziell eröffnet

Deutschlands größtes inklusives Multisport-Event ist am gestrigen Montag mit der Eröffnungsfeier in Oberhof gestartet. Bei der Eröffnungsfeier von Deutschlands größtem inklusiver Veranstaltung waren 3.000 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf dem Stadtplatz in Oberhof anwesend. Höhepunkt war die Entzündung der Special Olympics Flamme durch die drei Athletinnen Luisa Brauswetter (SO NRW), Jessika Maul (SO Thüringen) und Tatjana Raible (SO Baden-Württemberg). Offiziell eröffnet wurden die Winterspiele vom Thüringer Minister für Jugend, Bildung und Sport Helmut Holter.