Special Olympics vor dem Ende

Bei 400 Siegerehrungen wurden die Teilnehmenden aus 13 Bundesländern und drei internationalen Delegationen für ihre sportlichen Leistungen geehrt. Für Special Olympics Deutschland geht mit den Winterspielen die erste nationale Großveranstaltung nach den Weltspielen in Berlin im letzten Jahr erfolgreich zu Ende.

Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland blickt zufrieden auf die Veranstaltung zurück: „Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 waren für uns als Organisation ein großer Erfolg. Wir konnten den 900 Athletinnen und Athleten einen würdigen Rahmen für ihre Sportwettbewerbe schaffen und viele beeindruckende Leistungen sehen. Die Winterspiele in Thüringen haben dank der Unterstützung unserer Partner eine Wahrnehmung und Reichweite erzeugt, wie wir es noch nie bei Nationalen Spiele erlebt haben. Teilhabe gelingt nur durch Begegnungen vor Ort und Sichtbarkeit, daher sind wir sehr stolz über die Vielzahl an Berichterstattung über unsere Athletinnen und Athleten. Es ist wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein sichtbarer Teil unsere Gesellschaft sind und die Spiele selbst sind ein deutliches Zeichen für das Ziel von Special Olympics: Eine offene, vielfältige und inklusive Gesellschaft in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ohne Barrieren miteinander leben.“

Special Olympics als Leuchtturm

Christoph Köhler, Geschäftsführer Special Olympics Thüringen, sagt aus Sicht des Mitorganisators und Landesverbandes: „Wir haben in Oberhof, Erfurt und Weimar gesehen, wozu Sport in der Lage ist. Durch die Winterspiele konnten Begegnung und Teilhabe stattfinden und Veränderungen angestoßen werden, die ohne einen solchen Leuchtturm nicht möglich wären. Die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 sind eine Plattform für den inklusiven Sport in Thüringen und vor allem natürlich für unsere Athletinnen und Athleten. Die letzten Tage gehörten allein ihnen. Wir haben seit dem Start der Vorbereitungen in unserem Bundesland gemeinsam mit unseren Partnern viel bewegt, jetzt gilt es nachhaltig in den Kommunen und im organisierten Sport Wirkungen zu erzielen.“

Extra tanzt zu Bronze