Special Olympics in Berlin "ein großer Meilenstein"

Die Special Olympics in Berlin vor knapp zwei Jahren haben sich nachhaltig positiv auf die Situation von Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in Deutschland ausgewirkt. Davon ist Sportdirektor Tom Hauthal vom Spitzenverband Special Olympics Deutschland (SOD) überzeugt.

„Grundsätzlich kann man sagen, dass die Weltspiele für die Zielgruppe Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Sport, aber auch im Alltag ein großer Meilenstein in Deutschland waren“, sagte Hauthal dem SID vor dem Startschuss der Weltwinterspiele am Samstag in Turin: „Die Bekanntheit der Zielgruppe in der Gesellschaft und die Anerkennung ihrer Leistung hat sich wahnsinnig gesteigert.“ Trotzdem sei man noch lange nicht am Ziel.