Special Olympics Weltwinterspiele: Team SOD spürt Wertschätzung

Für das Team Special Olympics Deutschland (Team SOD) sind die Weltwinterspiele in Turin unabhängig von sportlichen Ergebnissen ein Fest. "Alle Beteiligten sind superfreundlich. Sie nehmen die Sportler auch mal in den Arm", sagt Tom Hauthal. Der deutsche Delegationsleiter betont in einer Zwischenbilanz seines Verbandes die Bedeutung der Wertschätzung für die Aktiven bei den Wettkämpfen für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in Italien.