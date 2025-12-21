Sophie Dziadek erste Special Olympics Sportlerin des Jahres

SID 21.12.2025 • 20:51 Uhr Die Shorttrackerin setzte sich bei der von der Telekom initiierten Wahl durch und wurde in Baden-Baden geehrt. Felix Neureuther hielt die Laudatio.

Die Premierensiegerin kommt aus dem Shorttrack: Erstmals ist in diesem Jahr im Rahmen der Sportler-des-Jahres-Gala in Baden-Baden eine Special Olympics Sportlerin des Jahres gekürt worden. Bei der von der Deutschen Telekom initiierten Wahl setzte sich die Eisschnellläuferin Sophie Dziadek aus Bayern durch. Gekürt wurde die 18-Jährige von einer Jury, der unter anderem Fußballstar Thomas Müller, Handball-Nationalspieler Julian Köster und der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther angehörten.

Neureuther, Botschafter von Special Olympics Deutschland, hielt am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden auch die Laudatio für Dziadek. „Es ist höchste Zeit, dass Athletinnen und Athleten von Special Olympics selbstverständlich auf dieser Bühne stehen“, hatte der 41-Jährige zuvor gesagt. Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung.