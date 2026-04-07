Frohn und Köster erhalten Fair-Play-Preise des Deutschen Sports

SID 07.04.2026 • 14:56 Uhr Die Fair-Play-Preise des Deutschen Sports für das Jahr 2025 gehen an Tabea Frohn und Julian Köster. Ihr Verhalten ist geprägt von Solidarität, Respekt und Freundschaft.

Die Fair-Play-Preise des Deutschen Sports für das Jahr 2025 gehen an Tabea Frohn und Julian Köster. Triathletin Frohn half einer kollabierten Freundin bei einem Breitensport-Wettkampf und wird in der Kategorie „Sport“ ausgezeichnet, Handballer Julian Köster erhält den „Sonderpreis“ für sein Engagement als Botschafter für Special Olympics Deutschland. Diese Entscheidungen einer Expertenjury teilte die Deutschen Olympische Akademie (DOA) am Dienstag mit. Die Preise werden im Rahmen des 12. Biebricher Schlossgesprächs am 11. Juni 2026 in Wiesbaden verliehen.

Die Geste von Frohn sei „gleichermaßen fair und menschlich“, sagte Manfred Lämmer, Jury-Vorsitzender und DOA-Vorstandsmitglied: „Dass – wie sich im Nachhinein herausstellte – die betroffene Athletin im Wettkampf einen Herzinfarkt erlitt, macht das Handeln von Tabea Frohn umso wertvoller.“ Köster, betonte Miriam Welte, Jurymitglied und DOSB-Vizepräsidentin, engagiere sich „seit Mai 2024 auf vorbildliche Art und Weise als Botschafter für Special Olympics Deutschland – der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung“.