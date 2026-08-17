Last Soul Ultra: Irre Rekordshow bei Extremlauf - zwei Deutsche mittendrin

Thomas Sevastiadis 17.08.2026 • 23:48 Uhr Beim Last Soul Ultra 2026 in Bornheim sind nach 81 Stunden und über 500 Kilometern noch zwei Athleten im Rennen. Das Event zieht tausende Zuschauer an. Was hat es mit diesem populären Extremlauf auf sich?

Bei dem Last Soul Ultra handelt es sich um eine Version des Backyard Ultra Extremlaufs, bei dem man jede Stunde exakt 6,706 Kilometer hinter sich lassen muss. Bei der 2026er-Ausgabe traten 169 Läufer und Läuferinnen das extreme Rennen an. Am späten Montagabend – nach 81 Runden und über 540 Kilometern – kämpften noch zwei Athleten unerbittlich weiter.

Der deutsche Starter Ayyoub „Ello“ El Osrouti und der US-Amerikaner Mark Dowdle liefen Runde um Runde. Auch am vierten Tag in Serie war zunächst kein Ende in Sicht. Mit zunehmender Dauer bereitete El Osrouti allerdings die Achillessehne Probleme, doch an Aufhören war noch nicht zu denken.

Mit Norman Mascher‑Aspensjö musste sich ein weiterer deutscher Starter als Drittletzter erst nach stolzen 80 Runden geschlagen geben, nachdem er, zusammen mit Landsmann El Osrouti und dem US-Amerikaner Dowdle die letztjährige Bestmarke deutlich übertroffen hatte. 2025 war Kim Gottwald der einzige verbliebene Wettkämpfer nach 67 Runden.

Der Weltrekord im Format liegt bei 119 Runden, aufgestellt 2025 vom Australier Phil Gore, der deutsche Rekord bei 100 Runden durch Hendrik Boury. Der Rekord auf deutschem Boden liegt bei 90 Runden.

Ein Extremlauf, der das Internet erobert

Beim Last Soul Ultra muss man binnen einer Stunde die besagte Strecke von 6,706 Kilometern zurücklegen. Wer dafür weniger als 60 Minuten braucht, nutzt die restliche Zeit für Essen, Trinken, Schlafen oder einen Toilettenbesuch. Jede Stunde wiederholt sich das Ganze. Wer die Distanz nicht mehr in der vorgegebenen Zeit schafft, fliegt raus. Ein Ziel gibt es in dem Sinn also nicht, sondern es gewinnt die Person, die am längsten durchhält.

Diese Art des Ultramarathons wurde 2011 von Extremsportler Gary Cantrell ins Leben gerufen und im Jahr 2025 von Ex-Fußballer André Schürrle und Extremsport-Influencer Kim Gottwald zum ersten Mal in Bornheim ausgetragen.

Eine besondere Geschichte schrieb bei der diesjährigen Ausgabe Caroline Maria Bolte, die den deutschen Frauen-Rekord aufstellte. Mit 348 Kilometern schaffte sie genau eine Runde mehr als die vorherige Rekordhalterin Marina Kollassa.