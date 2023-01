2. Bundesliga Aufstieg Wettquoten: Favoriten & Prognose

Wer steigt 2023 in die Bundesliga auf?

In den 2. Bundesliga Aufstieg Wetten geht es wie schon in den letzten Jahren eng zu. Im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg 2023 gibt es mit dem HSV und Darmstadt 98 zwei klare Favoriten.

Doch dahinter hofft eine Vielzahl von Klubs noch auf den Sprung in Deutschlands höchste Spielklasse. Die 2. Bundesliga Aufsteiger Wettquoten listen unter anderem Heidenheim, Düsseldorf, Hannover, Paderborn oder Kaiserslautern als Kandidaten auf.

Aktuelle Bundesliga Aufsteiger Wettquoten von bet365:

2. Bundesliga Aufstieg Wetten: Schafft es der HSV endlich?

Mit dem Hamburger SV gibt es in den 2. Liga Aufstieg Wetten einen von zwei klaren Favoriten. Der HSV präsentiert sich im mittlerweile fünften Zweitliga-Jahr stabiler als in der Vergangenheit. Ein Grund dafür ist, dass es im Umfeld zumindest etwas ruhiger zugeht.

Das Vertrauen in Trainer Tim Walter bleibt ungebrochen, sodass er zum zentralen Faktor in den Bundesliga Aufstieg Quoten für den HSV werden kann. Solange Robert Glatzel weiter die Tore schießt und Daniel Heuer Fernandes zur Torwart-Wand wird, führt der Weg in die 1. Bundesliga nur über die Rothosen.