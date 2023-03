Beste Wetten Bayern BVB

Der Klassiker steht am Wochenende auf dem Programm: Bayern - BVB steigt am Samstagabend um 18:30 Uhr. Nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel ist viel Brisanz in der Partie. Verteidigt Dortmund die Tabellenführung oder schlägt der Rekordmeister zurück?

Natürlich freuen sich auch alle Wettfreunde bereits auf das Bundesliga-Topspiel. Doch welche sind die besten Wetten für Bayern - BVB? Wir haben fünf Optionen zur Auswahl.

Beste Bayern - BVB Wetten zum Klassiker am 1. April:

*Quoten Stand: 31.03.23, 8:00 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Bayern - BVB Wetten auf den Spielausgang

Der Klassiker in den Bayern - BVB Wetten ist jene auf den Ausgang des Spiels. Selbst wenn der BVB aktuell besser drauf ist und den Münchnern in der Rückrunde zehn Punkte und die Tabellenführung abnahm, ist Bayern in Topspielen dennoch immer voll da.

Die letzten acht Aufeinandertreffen in der Allianz Arena entschied der FC Bayern für sich, teils extrem deutlich mit Resultaten bis zu 6:0. Das letzte Mal, dass der BVB als Tabellenführer in der Rückrunde in ein Spiel ging, setzte es 2018/19 eine 0:5-Klatsche in München.

Insofern spricht zumindest die Historie und die Einstellung der Münchner Spieler eindeutig dafür, dass es am Samstag erneut Grund zum Jubeln in Rot gibt. Die Quote für einen Bayern-Heimsieg liegt bei 1.47 bei bwin.

Wie viele Tore fallen bei Bayern - Dortmund?

Eine spannende Frage in den Bayern - BVB Wetten ist: Wie viele Tore fallen im Spiel? Auch hier darf angesichts gefährlicher Offensiv- und löchriger Defensivreihen davon ausgegangen werden, dass es erneut ein torreiches Spiel zu sehen gibt.

In den letzten fünf direkten Duellen fielen zweimal vier, zweimal fünf und einmal sechs Tore. Angesichts der starken Wettquote von 2.80 könnte sich ein Tipp auf Über 4,5 Tore bei bet3000 lohnen.

Bei Chillybets gibt es zudem die Möglichkeit, verschiedene Märkte miteinander zu kombinieren. Für die Wette auf Über 2,5 Tore in Kombination mit einem Dortmunder Sieg inklusive Handicap +1,5 gibt es die Quote 2.57. Da kein übermäßig klarer Sieg der Bayern erwartet werden kann, scheint diese Wette lukrativ.

Bayern - BVB Wetten auf erfolgreiche Choupo-Rückkehr

Nach seiner Verletzung gegen PSG fehlte dem FC Bayern in den letzten Wochen massiv die Präsenz von Eric-Maxim Choupo-Moting. Jetzt ist der Mittelstürmer wieder fit und will an seine gute Form anknüpfen. 10 Tore bei nur 13 Startelfeinsätzen sind ein gutes Argument für Tore gegen den BVB. Der Buchmacher bet365 bietet für ein Tor zum beliebigen Zeitpunkt die überraschend hohe Quote 2.80.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf eine weitere überzeugend wirkende In-Match-Kombi. Bei Betway kombinieren wir dafür die Doppelte Chance auf Bayern oder Unentschieden mit Über 2,5 Toren im Spiel. Dafür gibt es die Quote 1.75, die unserer Meinung nach definitiv in die fünf besten Bayern - BVB Wetten gehört.