Bundesliga-Absteiger-Wetten: Die aktuellen Quoten

Nach dem Absturz von Schalke 04 und Hertha BSC in der vergangenen Saison kämpft einmal mehr mindestens die Hälfte der Bundesliga gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga.

Doch wer sind die Favoriten auf den Bundesliga-Abstieg?

Geht es nach den Wettanbietern, müssen sich wie gewohnt vor allem die Aufsteiger Sorgen machen. Auch einige große Namen fallen in der Liste der Absteiger-Kandidaten auf.

Geht es nach den Quoten von AdmiralBet, so sind die beiden Aufsteiger zugleich die heißesten Kandidaten auf den Bundesliga-Abstieg. Der FC Heidenheim stieg als Meister in die Bundesliga auf und will dort mit bewährtem Rezept die Klasse halten.

Wohl selten gab es einen Abstiegskandidaten, der so ein spannendes Team auf den Rasen brachte. In Punkto Bundesliga-Erfahrung kann der FCH zwar nicht mithalten, dass es in den Bundesliga Abstieg Wettquoten trotzdem nicht schlecht ausgehen muss, liegt vor allem an Trainerlegende Frank Schmidt.

Ebenfalls zur Saison 2023/24 aufgestiegen ist der SV Darmstadt 98. Es ist bereits der zweite Aufstieg, nachdem es schon 2015 klappte. Damals gelang es dem krassen Außenseiter, den Bundesliga Abstieg zu vermeiden - trotz eindeutiger Favoritenrolle in den Wetten.

Wie der FC Heidenheim bringt auch Darmstadt vor allem viel Aufstiegs-Euphorie statt Bundesliga-Erfahrung mit. Ob das ausreichen wird, um sich gegen die negativen Bundesliga Absteiger Prognosen durchzusetzen?

Bundesliga Abstieg Wetten für Bochum, FCA und VfB

Ein Blick auf die Bundesliga Abstieg Wettquoten verrät uns, dass der VfL Bochum als wahrscheinlichste Option gesehen wird, in die 2. Bundesliga abzusteigen. Doch im Vorjahr präsentierte sich der VfL nach dem Trainerwechsel stark, bot vor allem im heimischen Ruhrstadion eine sehr gute Bilanz. Setzt sich diese fort, kann Bochum trotz seiner Rolle als Bundesliga Absteiger Favorit erneut überraschen.

Gelingt letzteres auch dem FC Augsburg? Schon seit Jahren werden die bayerischen Schwaben immer wieder als möglicher Absteiger gehandelt. Passiert ist das bislang noch nie. Nach Platz 15 im Vorjahr soll es 2023/24 nach oben gehen. Doch das Potential der Mannschaft spricht eher für den Bundesliga-Abstiegskampf statt den einfachen Klassenerhalt.

Ebenfalls unter den Bundesliga Abstieg Favoriten der Buchmacher Wettquoten liegt der VfB Stuttgart. Gerade so retteten sich die Schwaben 2023 über die Relegation gegen den HSV. Mit der nötigen Konstanz auf den wichtigen Positionen soll es in diesem Jahr vorwärts gehen. Die Mannschaft scheint dazu eigentlich in der Lage, doch das war sie auf dem Papier auch in den vergangenen Spielzeiten…

Trifft der Bundesliga Abstieg einen der ganz Großen?

Nach den Bundesliga-Abstiegen von Schalke, Hertha, Werder und Co. in den vergangenen Jahren stellt sich zurecht die Frage: Was, wenn es wieder einen der ganz großen Namen trifft, die vorher niemand wirklich auf dem Zettel hatte?

Als am wahrscheinlichsten erachten die Wettanbieter, dass der 1. FC Köln oder Werder Bremen in den Abstiegskampf geraten könnten. Vor allem Werder spielte 2022/23 eine ganz schwache Rückrunde und hat einiges zu beweisen.

Spielerisch gibt es bei beiden Klubs Raum nach oben. Das gilt auch für die TSG Hoffenheim, die im Vorjahr weder in Hin- noch Rückrunde überzeugte. Sitzen die Veränderungen diesmal auf lange Sicht so gut, dass es nicht zum Bundesliga Abstieg kommt?

Der FSV Mainz 05 ist ebenfalls ein Abstiegskandidat der Buchmacher. Doch die Rheinhessen als Favoriten auf den Gang in Liga 2 zu bezeichnen, wird der Qualität des Klubs nicht gerecht. Zu konstant waren die Leistungen der vergangenen Jahre.

Die letzten 10 Bundesliga Absteiger im Überblick

2023: Hertha BSC, FC Schalke 04

2022: SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld

2021: FC Schalke 04, Werder Bremen

2020: SC Paderborn 07, Fortuna Düsseldorf

2019: VfB Stuttgart, Hannover 96

2018: Hamburger SV, 1. FC Köln

2017: FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98

2016: VfB Stuttgart, Hannover 96

2015: SC Freiburg, SC Paderborn 07

2014: 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig