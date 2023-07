Bundesliga Meister Wetten: Die aktuellen Quoten

Bundesliga Meister Wettquoten: Wer wird Deutscher Meister?

Deutscher Meister Wetten: Bayern erneut der Favorit

In den Deutsche Meister Wetten ist der FC Bayern einmal mehr der große Favorit. Die Münchner stellen fraglos den besten Kader der Liga und wurden zuletzt elfmal in Folge Meister. Selbst in der größten Chaos-Saison seit Ewigkeiten waren es am Ende die Bayern, die triumphierten.