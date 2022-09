Dass Sensationen in den Top-Ligen immer noch möglich sind, hat nicht zuletzt der Meistertitel von Leicester aus dem Jahr 2016 gezeigt. Hier sahen die britischen Wettanbieter derart geringe Wahrscheinlichkeiten, dass die Quote bei 1:5000 lag. Anders ausgedrückt: Die Chancen auf die Sensation bezifferten sie auf gerade einmal 0.02 Prozent - und verloren in der Folge knapp zehn Millionen Euro. Seitdem sind solch hohe Quoten passé: In der Regel wird auch bei extrem unrealistischen Wetten die Quote gedeckelt und überschreitet in England nicht mehr die Tausendermarke.