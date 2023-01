NFL Conference Finals 2023: Wettquoten & Prognose

In den Playoffs steht mit den NFL Conference Finals 2023 der letzte Schritt auf dem Weg zum Super Bowl an. Wer sichert sich seinen Platz im größten aller Football-Spiele?

NFL Conference Final Wettquoten zu Eagles vs. 49ers

In den Conference Finals Wettquoten sind die Philadelphia Eagles der klare Favorit gegen die San Francisco 49ers. Mit einer NFC Championship Game Quote von 1.68 liegt das Heimteam deutlich vor den Gästen aus Kalifornien mit 2.25.

Das Handicap zum Spiel Eagles vs. 49ers setzen die Buchmacher in ihrer Prognose auf 2,5 Punkte zugunsten des #1 NFC Seeds. Zurecht, wenn man sich die Leistung der Eagles in der Divisional Round vor Augen führt. Beim 38:7 hatten die New York Giants nicht den Hauch einer Chance.