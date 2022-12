Dimitri van den Bergh - Jonny Clayton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM Wette

In der Runde der letzten Acht treffen mit Dimitri van den Bergh und Jonny Clayton bei der PDC Darts Weltmeisterschaft 2023 zwei Spieler aufeinander, die noch nie ein WM-Halbfinale erreicht haben. Einer der beiden darf weiter vom ersten WM-Titel seiner Karriere träumen. Wer zieht ins Halbfinale gegen den Sieger der Partie „Michael van Gerwen vs Chris Dobey“ ein? Am Ende entscheiden wir uns in einem engen Spiel für den „Dreammaker“. Ein Sieg des Belgiers wird bei Bet365 mit einer Quote von 2.30 belohnt.