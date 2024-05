Eishockey WM 2024: Wettquoten & Favoriten

Favoriten in den Eishockey WM Wettquoten von Bet365:

Wird Schweden neuer Eishockey-Weltmeister 2024?

Die vergangenen Jahre verliefen für Schweden alles andere als wunschgemäß. Seit 2019 war der fünfte Platz das höchste der Gefühle. Zuletzt langte es zweimal in Folge sogar nur zum sechsten Rang.

Der letzte WM-Titel gelang 2018 und ist schon sechs Jahre her. In diesem Jahr soll alles besser werden. Der elfmalige Weltmeister peilt den großen Coup an und das mit einem erstklassig besetzten Aufgebot.