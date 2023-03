Formel 1 Weltmeister Quoten: Favoriten & Prognose

In der vergangenen Formel 1 Saison sicherte sich Max Verstappen souverän den Weltmeistertitel in der Königsklasse des Motorsports. Wer wird in diesem Weltmeister in der Formel 1?

Nachdem das Team Haas sich von Mick Schumacher getrennt und stattdessen mit Nico Hülkenberg angebandelt hat, ist Letzterer der einzige deutsche Formel 1 Pilot in dieser Saison. Als Favorit geht Hülkenberg aber nicht ins Rennen.

Topfavorit auf den Weltmeistertitel ist hingegen einmal mehr Max Verstappen. Charles Leclerc und Lewis Hamilton sehen die Buchmacher allerdings auch als realistische Konkurrenten an.

George Russell, Sergio Perez und Carlos Sainz haben in den Formel 1 Weltmeister Quoten lediglich Außenseiterchancen.

Aktuelle Formel 1 Weltmeister Quoten von bet365:

Wird Max Verstappen zum dritten Mal F1 Weltmeister?

Max Verstappen konnte 2021 und 2022 den Weltmeistertitel in der Formel 1 einfahren. In der vergangenen Saison war er derart dominant, dass der Zweitplatzierte Charles Leclerc nur zu Beginn der Saison Hoffnung auf den Gesamtsieg hatte.

Am Fahrzeug von Red Bull wurden im Gegensatz zur Saison 2022 nur marginale Veränderungen vorgenommen. Verstappen kann also, wie sein Teampartner Sergio Perez, auf Altbekanntes zurückgreifen.

Dass Verstappen das Fahrzeug liegt, hat er ja bereits bewiesen. Auch in den ersten Tests präsentierte sich Verstappen in starker Verfassung. Er ist daher zurecht der Topfavorit in den Formel 1 Weltmeister Quoten.

Charles Leclerc - erster Formel 1 Weltmeister Titel seit 16 Jahren für Ferrari?

Nach Michael Schumacher (zuletzt 2004) gelang es nur noch Kimi Räikkönen (2007), den Weltmeistertitel für Ferrari zu gewinnen. In der vergangenen Saison konnte Charles Leclerc für Ferrari immerhin den zweiten Platz in der Fahrerwertung der Formel 1 holen - eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt.

Ferrari hat an seinem SF-23, dem Nachfolger des F1-75, einiges optimiert, weshalb das Team optimistisch in die Saison startet. Leclerc werden mit einer recht geringen Quote auch von den Buchmachern reelle Chancen auf den Weltmeister-Titel zugesprochen.

Lewis Hamilton - mit dem Rekordchampion ist immer zu rechnen

Mit Lewis Hamilton und George Russell geht Mercedes mit den gleichen Fahrern wie in der Vorsaison ins Rennen. Hamilton wurde in der vergangenen Saison zwar nur 6. in der Fahrerwertung, mit dem siebenmaligen Weltmeister ist aber immer zu rechnen.

Das Problem des hoppelnden Silberpfeils der Vorsaison soll behoben sein, einem Anknüpfen an frühere Erfolge steht also nichts mehr im Wege. Zweifelsohne gehört Hamilton zu den besten Fahrern des Feldes.

Formel 1 Weltmeister Quoten: Wer hat noch Chancen auf den Titel?

Die drei Teamkollegen des Favoriten-Trios sind Sergio Perez, Carlos Sainz und George Russell. Alle drei sind ebenfalls im vorderen Bereich der Formel 1 Weltmeister Quoten zu finden.

Ihnen werden aber eher Außenseiterchancen zugesprochen. Gerade Perez und Russell haben aber im vergangenen Jahr gezeigt, dass sie vorne mithalten können.

Formel 1 Weltmeister seit 2015

2022: Max Verstappen (Red Bull)

2021: Max Verstappen (Red Bull- Honda)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)