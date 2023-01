Wer gewinnt die Handball WM 2023? Wettquoten & Favoriten

Dänemark ist vor Turnierbeginn die Nummer 1 in den Handball WM 2023 Quoten in Bezug auf den Weltmeistertitel. Den Dänen gelang es bereits 2019 und 2021, die WM zu gewinnen. Schafft Dänemark den Titel-Hattrick? Auch in diesem Jahr besteht der Kader des dänischen Teams nahezu ausschließlich aus Top-Stars. Angeführt vom dreifachen Welthandballer Mikkel Hansen ist das dänische Starensemble auch aus der Sicht vieler Experten größter Titelkandidat.