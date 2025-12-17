Merkur Bets Quotenboost: 10,0 auf Dortmund vs. Gladbach am 19.12. | Alle Infos zu Deinem Neukunden-Angebot

SPORT1 Betting 17.12.2025 • 18:07 Uhr Sichere dir den Merkur Bets Quotenboost für das Bundesliga-Topspiel Dortmund gegen Gladbach! Erfahre, wie du als Neukunde die Mega-Quote 10,0 auf einen BVB-Sieg erhältst und dir zusätzlich einen 100% Einzahlungsbonus sichern kannst.

Am 19. Dezember um 20:30 Uhr steht in der Bundesliga ein spannendes West-Duell auf dem Programm: Borussia Dortmund trifft auf Borussia Mönchengladbach. Das Spiel verspricht Hochspannung, und wenn du die aktuellen Einschätzungen verfolgst, siehst du Dortmund wahrscheinlich in der Favoritenrolle. Die ursprüngliche Wettquote bestätigt diese Erwartung.

Das Team aus Dortmund geht mit einer regulären Quote von 1,46 für einen Heimsieg in die Begegnung. Die Buchmacher schätzen den BVB somit als den wahrscheinlicheren Sieger dieses packenden Aufeinandertreffens ein.

📈 Merkur Bets Quotenboost: 10,0 auf deinen Tipp des BVB-Siegs

Wenn du fest an einen Triumph der Hausherren glaubst, hat der Wettanbieter Merkur Bets genau das Richtige für dich als Neukunde vorbereitet. Es handelt sich um einen exklusiven Super-Quotenboost auf den Tipp „Dortmund gewinnt“.

Mit diesem Merkur Bets Quotenboost wird die Standardquote von 1,46 auf einen bemerkenswerten Wert von 10,0 erhöht. Dieses Angebot richtet sich explizit an alle Neukunden, die ihren Start bei Merkur Bets mit einem echten Highlight beginnen möchten.

🎁 Exklusives Neukunden-Paket: Mega-Quote plus 100% Bonus

Der Quoten-Boost für das Spiel Dortmund gegen Gladbach ist nur ein Teil eines attraktiven Willkommenspakets. Zusätzlich zur erhöhten Quote von 10,0 für deinen ersten Wett-Tipp erhältst du obendrein einen 100% Bonus bis zu 100€ auf deine erste Einzahlung.

Um dich für diesen Super-Quotenboost zu qualifizieren, musst du ein neues Konto bei Merkur Bets registrieren und verifizieren. Die Mindesteinzahlung, die du tätigen musst, beträgt dabei 10€ oder mehr.

📑 So nimmst du am Merkur Bets Quotenboost teil

Deine Teilnahme am Merkur Bets Quotenboost ist an einige wichtige Bedingungen geknüpft. Zunächst gilt das Angebot ausschließlich für Neukunden und kann nur für deine erste abgegebene Wette genutzt werden, die du auf einen Sieg von Borussia Dortmund platzierst.

Beachte, dass der erhöhte Wert von 10,0 nicht direkt auf Deinem Wettschein angezeigt wird. Die tatsächliche Gewinnauszahlung wird jedoch auf Basis der geboosteten Quote berechnet. Der Mindesteinsatz, um dich für die Aktion zu qualifizieren, liegt bei 10€. Selbst wenn dein Einsatz höher als 10€ ist, erhöht dies den maximal möglichen Gewinn im Rahmen dieser Aktion nicht.

Falls deine Wette auf den BVB-Sieg erfolgreich ist, wird dir der Gewinn in Höhe von 100€ als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses Guthaben unterliegt, wie auch der Einzahlungsbonus, weiteren Umsatzbedingungen.

Für Neukunden, die sich neben dem attraktiven Quoten-Boost auch für die langfristigen Vorteile des Anbieters interessieren, lohnt sich ein Blick auf den umfassenden Willkommensbonus. Hier findest du alle Details zum Merkur Bets Bonus.

📅 Aktionszeitraum und wichtige Fristen

Der Aktionszeitraum für den Merkur Bets Quotenboost auf Dortmund vs. Gladbach startet am 17.12.2025 und endet exakt zum Anstoß am 19.12.2025 (20:30 Uhr MEZ).

Deine Registrierung und die Platzierung der qualifizierenden Wette müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Bei einer erfolgreichen Wette wird dir das gewonnene Bonusguthaben am 20.12.2025 bis 15:00 Uhr gutgeschrieben.