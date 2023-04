NFL Draft 2023: Prognose, Wettquoten, Reihenfolge & Picks.

Vom 27. bis 29. April findet der NFL Draft 2023 statt. In diesem Jahr in Kansas City (Missouri). Dann haben die 32 Teams der National Football League (NFL) in insgesamt sieben Runden die Möglichkeit, die besten College-Spieler der vergangenen Saison zu verpflichten.

Die Reihenfolge bei der „Talente-Börse“ sieht vor, dass das schlechteste Team der vergangenen Spielzeit zuerst wählen darf und das beste, sprich der amtierende Super Bowl Champion, zum Schluss.

Am ersten Tag findet die 1. Runde statt (Fr., 28.4., ab 2:00 Uhr) , am zweiten Tag folgen die Runden 2 und 3 (Sa., 29.4., ab 1:00 Uhr) und am dritten Tag (Sa., 29.4., ab 18:00 Uhr) sind die Runden 4 - 7 angesetzt. Eine Live-Übertragung gibt es bei RTL und DAZN.

Die spannenden Fragen beziehen sich wie jedes Jahr auf die NFL Draft 2023 Prognose: Welche Spieler werden zuerst gewählt? Wer ist der Favorit für den Nummer 1-Pick? Wer sind die Top-Talente in diesem Jahr?

NFL Draft 2023: Prognose, Favoriten & Wettquoten für den Nummer-1-Pick:

Bryce Young 1.11 @ Bet365

WillLevis 6.50 @ Bet365

CJ Stroud 15.0 @ Bet365

Anthony Richardson 29.0 @ Bet365

Bijan Robinson 151 @ Bet365

Will Anderson 201 @ Bet365

Tyree Wilson 201 @ Bet365

* Quoten Stand: 26.4.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: In Deutschland sind Wetten auf den NFL Draft nicht erlaubt. Aufgrund des Interesses informieren wir dennoch über die Buchmacher Prognosen.

NFL Draft Prognose 2023: Favoriten für Nummer 1-Pick

Als Favorit für den Nummer 1-Pick beim diesjährigen NFL-Draft gilt Bryce Young. Der Quarterback des Alabama-College gilt bei nahezu jeder NFL Draft 2023 Prognose und auch bei den Wettquoten als Top-Favorit auf den Nummer 1-Pick.

Es scheint, als ob sich die Carolina Panthers, die in diesem Jahr als erstes Team wählen dürfen, sich bereits entschieden haben dürften, dass Young der neue Quarterback ihres Teams wird.

Auf Platz 2 der NFL Draft Prognose 2023 für den ersten Pick kommt mit Will Levis wieder ein Quarterback. Da die Quote für Levis als Nummer 1-Pick aber schon um einiges höher ist als für Young, dürfte er aber nur noch ein Außenseiter sein.. Ebenso CJ Stroud, der bei den Wettquoten für den „1er-Pick“ quotenmäßig noch ein Stück weiter zurück an dritter Stelle liegt.

Da auf Rang 4 der Draft-Vorhersage für den ersten gewählten Spieler mit Anthony Richardson wieder ein Quarterback kommt, scheint mit Bijan Robinson (Running Back) erst auf Rang 5 der erste Nicht-Quarterback auf. Da die Wettquoten für ihn bereits im dreistelligen Bereich liegen, erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass er als erstes gewählt wird.

Somit sieht es sehr wahrscheinlich danach aus, dass ein Quarterback der Nummer 1-Pick im NFL Draft 2023 wird.

NFL Draft 2023: Prognose, Favoriten & Wettquoten für den Nummer-2-Pick:

Tyree Wilson 2.30 @ Bet365

Will Levis 3.25 @ Bet365

Will Anderson 3.75 @ Bet365

CJ Stroud 7.00 @ Bet365

Bryce Young 13.0 @ Bet365

Anthony Richardson 34.0 @ Bet365

Jalen Carter 41.0 @ Bet365

* Quoten Stand: 26.4.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: In Deutschland sind Wetten auf den NFL Draft nicht erlaubt. Aufgrund des Interesses informieren wir dennoch über die Buchmacher Prognosen.

Treffen die NFL Draft 2023 Prognosen der Buchmacher ein, dass Bryce Young der Nummer-1-Pick wird, stellt sich die Frage: Wer wird als Zweites gewählt?

Hier bahnt sich laut den Draft Wettquoten ein Dreikampf zwischen Tyree Wilson, WillLevis und Will Anderson an. Das ist insofern interessant, da alle drei auf unterschiedlichen Positionen spielen. Wilson ist ein Pass-Rusher, Levis ein Quarterback und Anderson ein Linebacker.

Somit stellt sich die Frage: Wen wollen die Houston Texans, die als zweites Team in der NFL Draft 2023 Reihenfolge dran sind?

NFL Draft 2023: Prognose, Favoriten & Wettquoten - wer wird erster Wide Receiver?

Jackson Smith-Njigba 1.25 @ Bet365

Zay Flowers 7.00 @ Bet365

Jordan Addison 9.00 @ Bet365

Quentin Johnston 11.0 @ Bet365

Jalin Hyatt 34.0 @ Bet365

* Quoten Stand: 26.4.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: In Deutschland sind Wetten auf den NFL Draft nicht erlaubt. Aufgrund des Interesses informieren wir dennoch über die Buchmacher Prognosen.

Nach den Quarterbacks gehen die Blicke bei der „Talenteziehung“ auch immer gerne auf die Wide Receiver. Welches Team holt sich die besten und schnellsten Passempfänger der Zukunft?

Bei jeder NFL Draft 2023 Prognose wird Jaxon Smith-Njigba als Favorit für den ersten Wide Receiver genannt, der ausgewählt wird. Unklar ist noch, wer sich den WR vom Ohio State College nehmen wird. Mit Zay Flowers und Jordan Addison gibt es noch zwei weitere Top-Talente auf dieser Position, die in der ersten Draft-Runde 2023 gezogen werden könnten.

NFL Draft 2023: Die Reihenfolge der Teams der 1. Runde

1. Chicago Bears

2. Houston Texans

3. Arizona Cardinals

4. Indianapolis Colts

5. Seattle Seahawks

6. Detroit Lions

7. Las Vegas Raiders

8. Atlanta Falcons

9. Carolina Panthers

10. Philapelphia Eagles

11. Tennessee Titans

12. Houston Texans

13. New York Jets

14. New England Patriots

15. Green Bay Packers

16. Washington Commanders

17. Pittsburgh Steelers

18. Detroit Lions

19. Tampa Bay Buccaneers

20. Seattle Seahawks

21. Los Angeles Chargers

22. Baltimore Ravens

23. Minnesota Vikings

24. Jacksonville Jaguars

25. New York Giants

26. Dallas Cowboys

27. Buffalo Bills

28. Cincinnati Bengals

29. New Orleans Saints

30. Philadelphia Eagles

31. Kansas City Chiefs

Hinweis: Den Miami Dolphins, die ursprünglich an der 21. Stelle in der ersten Runde an der Reihe gewesen wären, wurde ihr Erstrunden-Pick von der NFL als Strafe für verbotene Spielerverhandlungen entzogen.