Oscars 2023: Favoriten, Wettquoten & Prognosen

Wie seit 1929 werden auch in diesem Jahr wieder die Oscars verliehen. Am 12. März wird die begehrte, kleine goldene Figur bei den Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles zum 95. Mal an die Besten der Filmbranche vergeben.

Wer sind die Favoriten bei den Oscar 2023 Wettquoten? Wir werfen einen Blick auf die Prognosen und die Wettquoten.

Der Fantasy-Abenteuer-Film „Everything Everywhere All at Once“ von Daniel Kwan und Daniel Scheinert geht in diesem Jahr mit 11 und damit den meisten Nominierungen ins Rennen. Mit dem Film „Im Westen nichts Neues“ gehört auch ein deutscher Film zu den Favoriten.

Aktuelle Oscars 2023 Wettquoten für die Kategorie Bester Film

Quoten Stand vom 09.03.2023, 09:00 Uhr, nicht in Deutschland verfügbar. Angaben ohne Gewähr. 18+ Ɩ AGB beachten!

Favorit bei Oscars 2023 als bester Film: Everything Everywhere All at Once

Die Oscar-Verleihung für den besten Film ist natürlich der Höhepunkt der Academy Awards und findet daher immer ganz zum Schluss statt.

Der Film „Everything Everywhere All at Once“ geht als absoluter Favorit ins Rennen für diese Kategorie. Mit einer Quote von 1.071 sind die Buchmacher sich fast sicher, dass die Produktion von Daniel Kwan und Daniel Scheinert den Award gewinnen wird.

Der deutschen Neuauflage des Filmes „Im Westen nichts Neues“ und der historischen Tragikomödie „The Banshees of Insherin“ von Regisseur Martin McDonagh werden mit Quoten von 12.0 und 15.0 immerhin noch Außenseiterchancen zugesprochen.

Der Gewinn eines Oscars für die Filme „Top Gun: Maverick“ und „The Fabelmans“ erscheint den Buchmachern offensichtlich wenig wahrscheinlich. Die Oscar 2023 Wettquoten liegen für diese Filme bei 21,0 und 34,0.

Oscars 2023 Wettquoten: Wer wird bester Hauptdarsteller?

Quoten Stand vom 09.03.2023, 09:00 Uhr, nicht in Deutschland verfügbar. Angaben ohne Gewähr. 18+ Ɩ AGB beachten!

In den Oscars 2023 Prognosen für den besten Hauptdarsteller sehen die Buchmacher Brendan Fraser (1.50) und Austin Butler (2.40) favorisiert.

Fraser überzeugt in dem Film „The Whale“ als adipöser Lehrer, der sich seiner Tochter wieder annähern möchte. Für ihn wäre es der erste Gewinn eines Oscars.

Auch für Austin Butler, der den King of Rock‘n‘Roll in dem Film „Elvis“ spielt, wäre es der erste Gewinn eines Oscars. Den Golden Globe konnte er für die Rolle in der Kategorie „Drama“ schon gewinnen.

Colin Farrell (After Yang in „The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Calum in „Aftersun“) und Bill Nighy (Mister Williams in „Living“) werden in den Oscar 2023 Wettquoten nur Außenseiterchancen zugesprochen.

Oscar 2023 Wetten auf die beste Hauptdarstellerin

Quoten Stand vom 09.03.2023, 09:00 Uhr, nicht in Deutschland verfügbar. Angaben ohne Gewähr. 18+ Ɩ AGB beachten!

Auch bei den Damen dürfte es sich bei dem Rennen um den Gewinn des Oscars in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ um einen Zweikampf handeln. Michelle Yeoh, die bereits den Golden Globe (beste Hauptdarstellerin in der Kategorie „Komödie“) für ihre Rolle als Evelyn Wang in „Everything Everywhere All at Once“ gewonnen hat, sehen die Buchmacher mit einer Oscar 2023 Wettquote von 1.72 als Topfavoritin.

Cate Blanchett folgt ihr mit einer Wettquote von 2.00 für ihre Rolle als Lydia Tár in dem Film „Tár“. Auch sie konnte bereits bei den Golden Globes absahnen – sie gewann den Preis als Beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Drama. Blanchett gewann bereits einen Oscar: 2014 erhielt sie die Auszeichnung als Beste Hauptdarstellerin in dem Film „Blue Jasmin“.

Für Andrea Riseborough, die sehr überraschend für ihre Rolle als Leslie in „To Leslie“ nominiert worden ist, Michelle Williams (als Mitzi Fabelman in „The Fabelmans“) und Ana de Armas (als Marylin Monroe in „Blonde“) reicht es den Oscars 2023 Wettquoten zufolge eher nicht für den Gewinn eines Oscars.

Die Kategorien bei den Oscars 2023:

- Bester Film

- Beste Regie

- Bester Hauptdarsteller

- Beste Hauptdarstellerin

- Bester Nebendarsteller

- Beste Nebendarstellerin

- Bestes Originaldrehbuch

- Bestes adaptiertes Drehbuch

- Beste Kamera

- Bestes Szenenbild

- Bestes Kostümdesign

- Bestes Make-Up und beste Frisuren

- Beste Filmmusik

- Bester Song

- Bester Schnitt

- Bester Ton

- Beste visuelle Effekte

- Bester animierter Film

- Bester animierter Kurzfilm

- Bester Dokumentarfilm

- Bester Dokumentar-Kurzfilm

- Bester internationaler Film