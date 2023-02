Spanien Meister Wetten: La Liga Favoriten & Prognose

In den letzten zehn Jahren wurde der Meistertitel in der spanischen La Liga stets zwischen Real Madrid, Atletico Madrid und Barcelona ausgemacht. In diesem Jahr sind die drei Klubs ebenfalls im vorderen Bereich bei den Spanien Meister Wetten zu finden.

Der große Favorit der Buchmacher ist allerdings der FC Barcelona, gefolgt von Real Madrid.

Danach kommt lange erstmal nichts. Atletico Madrid, Real Sociedad und Athletic Bilbao tauchen zwar ebenfalls im vorderen Bereich der Spanien Meister Wetten auf. Sie sind aber eher Außenseiter auf den Meistertitel.

Aktuelle Spanien Meister Wettquoten von bet365:

(Quoten Stand: 31.01.2023, 12:30 Uhr | 18+ | AGB gelten.)

Barca: Pole Position im Kampf um die Meisterschaft

Der FC Barcelona konnte in den letzten drei Jahren keine Meisterschaft einfahren. In diesem Jahr gilt Barca allerdings als großer Favorit in den Spanien Meister Wetten.

Die Katalanen haben sich im Sommer nochmals verstärkt. Neben Raphinha und Jules Koundé war es vor allem der Transfer von Robert Lewandowski, der den Unterschied machte. Der Top-Stürmer, der vom FC Bayern kam, zeigt sich auch bei der Blaugrana extrem treffsicher.

Mit einem Gesamt-Kaderwert von 777 Millionen belegt Barca ligaweit Rang 2. Bei den Spanien Meister Wettquoten sind sie aktuell aber ganz vorne zu finden.

Real Madrid: Meister-Zweikampf mit Barcelona?

Der Vorjahresmeister Real Madrid gehört auch in dieser Saison zum engsten Favoritenkreis auf den Titel in der La Liga. Mit einem Kaderwert von 849 Millionen Euro hat Real die wertvollste Mannschaft der spanischen Liga.

Trotz des starken Kaders wird es in dieser Saison eng für die Madrilenen. Barcelona performt stark und fordert Real in einem Zweikampf um den La Liga Titel.

Real Madrid sollte allerdings nie abgeschrieben werden, es wird bei den Spanien Meister Wetten sicher spannend bis zum Schluss bleiben.

Atletico Madrid: Nur Außenseiter hinter Top-Favoriten-Duo

Atletico Madrid feierte zuletzt 2020 die Meisterschaft in Spanien. Im letzten Jahr reichte es nach Real und Barca nur zu Platz 3.

Auch in diesem Jahr gehören die Rojiblancos bei den Spanien Meister Wetten nur zu den Außenseitern. Atletico agiert in der aktuellen Spielzeit nicht konstant genug, um in den Zweikampf von Real und Barcelona einzugreifen.

Entschieden ist allerdings noch nichts. Die Colchoneros müssen weiter dran bleiben und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Außenseiter bei den Spanien Meister Wettquoten

Real Sociedad und Athletic Bilbao tauchen ebenfalls im vorderen Bereich bei den Spanien Meister Quoten auf.

Genau wie Atletico Madrid werden den beiden baskischen Klubs auch nur Außenseiterchancen zugesprochen. Zudem können San Sebastian und Bilbao bei den Kadermarktwerten nicht mit der Top 3 um Barca, Real und Atletico mithalten.

La Liga Meister seit 2015

2022: Real Madrid

2021: Atletico Madrid

2020: Real Madrid

2019: FC Barcelona

2018: FC Barcelona

2017: Real Madrid

2016: FC Barcelona

2015: FC Barcelona