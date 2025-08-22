US Open Wetten, Sieger Quoten & Favoriten

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 11:09 Uhr US Open Wetten 2025 für die Herren & Damen mit Sieger Quoten, Favoriten & den besten Wett Tipps, Strategien + die Top Wettanbieter. 18+ AGB Gelten

US Open Wetten 2025: Sieger Wettquoten, Spieler Anlayse und Favoriten

Vom 18. August bis 8. September 2025 finden die US Open statt. In New York duellieren sich die besten Tennisspieler der Welt beim vierten und letzten Grand Slam-Turnier des Jahres um den Titel.

Passend dazu warten die Buchmacher mit spannenden US Open Wetten zum Gesamtsieger, dem Verlauf des Wettbewerbs und den Spielen auf.

Wer gewinnt die US Open 2025?

Hier gibt es die Sieger Quoten, Favoriten & Prognose, besten US Open Wetten, Tipps & Strategien sowie die besten Online Buchmacher.

US Open Wettquoten: Wer gewinnt in Flushing Madows?

Die aktuellen US Open Wetten & Quoten zeigen wir euch nachfolgend im Überblick.

US Open Wettquoten zum Herren-Einzel

Wettanbieter US Open Sieger Quoten Interwetten Jannik Sinner 1.85 Interwetten Carlos Alcaraz 2.80 Interwetten Novak Djokovic 9.50 Interwetten Alexander Zverev 14.0 Interwetten Jack Draper 16.0 Interwetten Daniil Medvedev 20.0 Interwetten Ben Shelton 21.0 Interwetten Taylor Fritz 25.0 Interwetten Joao Fonseca 47.0 Interwetten Jakub Mensik 55.0 Interwetten Holger Rune 70.0 Interwetten Alex de Minaur 70.0 Interwetten Tommy Paul 70.0 Interwetten Frances Tiafoe 70.0 🎾Jetzt bei Intewetten auf die US Open 2025 wetten 🎾

Quoten Stand 18. August 2025, 11:15 Uhr. Dies ist nur eine Aufzählung. Die vollständige Liste mit allen US Open Wettquoten gibt es auf der Seite des Anbieters. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen.

US Open Wettquoten zum Damen-Einzel

Wettanbieter US Open Sieger Quoten Betano Aryna Sabalenka 3.75 Betano Iga Swiatek 3.75 Betano Coco Gauff 8.00 Betano Elena Rybakina 10.0 Betano Mirra Andreeva 12.0 Betano Naomi Osaka 15.0 Betano Amanda Anisimova 15.0 Betano Madison Keys 18.0 Betano Victoria Mboko 22.0 Betano Elena Svitolina 25.0 Betano Jessica Pegula 25.0 Betano Marketa Vondrousova 35.0 Betano Linda Noskova 35.0 Betano Jasmine Paolini 35.0 🎾Jetzt bei Betano auf die US Open 2025 wetten 🎾

Quoten Stand 18. August 2025, 11:15 Uhr. Dies ist nur eine Aufzählung. Die vollständige Liste mit allen US Open Wettquoten gibt es auf der Seite des Anbieters. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen.

US Open Wetten: Wer gewinnt bei den Herren und Damen?

Die US Open Wetten 2025 zeigen, dass es sowohl auf Seiten der Herren als auch bei den Damen jeweils zwei klare Favoriten gibt.

Im Folgenden blicken wir genauer auf die Topspieler und analysieren, wer für den Sieg in Frage kommt - inklusive der weiteren Akteure, die um den Titel spielen.

US Open Wettquoten: Wer sind die Favoriten bei den Herren?

Ein genauer Blick auf die US Open Wettquoten der Wettanbieter mit deutscher Lizenz zeigt, dass ein Zweikampf um den Grand Slam Titel bevorstehen könnte.

Aufgrund der Entwicklungen bei den vergangenen Turnieren gehen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als Topfavoriten in den Wettbewerb hinein.

Jannik Sinner hat in diesem Jahr vor allem bei den Grand Slam-Events überzeugt. Nach dem Sieg bei den Australian Open setzte sich der Italiener auch bei Wimbledon durch.

Der Spanier Carlos Alcaraz seinerseits siegte bei den French Open. Anhand der US Open Wetten ist zu erkennen, dass Sinner leicht vorne liegt und damit als Nummer eins ins Turnier geht.

Aber: Bei der Generalprobe in Cincinnati siegte Carlos Alcaraz, weil Sinner aufgeben musste.

Wer hat noch Chancen auf den Sieg im Herren-Einzel?

Neben dem Duo gibt es noch den ein oder anderen weiteren Spieler, der Siegchancen besitzt und für die US Open Gesamtsieger Wetten infrage kommt.

Da wäre zum einen Novak Djokovic. Der Serbe hat in seiner Karriere insgesamt viermal in Flushing Madows gewonnen. Die letzten beiden Erfolge gelangen dem Djoker 2018 und 2023.

Im vergangenen Jahr war für Djokovic allerdings schon in Runde drei Schluss. Gelingt ihm in diesem Jahr ein besseres Abschneiden und gar die Rückkehr auf den Thron?

Auch Alexander Zverev präsentierte sich zuletzt formverbessert und ist ein Titelaspirant. Bei der Generalprobe in Cincinnati ging es für Deutschlands besten Tennisspieler bis ins Halbfinale, das er gegen Carlos Alcaraz verlor.

Komplettiert wird die Riege der Titelkandidaten von Jack Draper, Taylor Fritz, Daniil Medvedev und Ben Shelton.

US Open 2025 Teilnehmer - die Setzliste zum Herren-Einzel

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Taylor Fritz

5. Jack Draper

6. Ben Shelton

7. Novak Đoković

8. Alex de Minaur

9. Lorenzo Musetti

10. Karen Chatschanow

11. Holger Rune

12. Casper Ruud

13. Daniil Medwedew

14. Tommy Paul

15. Andrei Rubljow

16. Jakub Menšík

17. Frances Tiafoe

18. Alejandro Davidovich Fokina

19. Francisco Cerúndolo

20. Arthur Fils

21. Tomáš Macháč

22. Ugo Humbert

23. Jiří Lehečka

24. Alexander Bublik

25. Flavio Cobolli

26. Félix Auger-Aliassime

27. Stefanos Tsitsipas

28. Denis Shapovalov

29. Tallon Griekspoor

30. Alex Michelsen

31. Brandon Nakashima

32. Gabriel Diallo

US Open Gesamtsieger Wetten: Wer sind die Favoriten bei den Damen?

Auch bei den Damen gibt es zwei Spielerinnen, die laut den US Open Wetten vor Turnierbeginn deutlich vor der Konkurrenz liegen: Aryna Sabalenka und Iga Swiatek.

Vor allem Iga Swiatek sollte man nach ihrem Triumph bei Wimbledon Ende Juni ganz weit vorne auf dem Zettel haben.

Die Polin hat sich unter anderem bei der Generalprobe in Cincinnati formstark präsentiert und das Finale erreicht. Dort gewann sie gegen die Italienerin Jasmine Paolini.

Ihre größte Kontrahentin im Kampf um den Grand Slam Titel dürfte Aryna Sabalenka sein. Die aktuelle Weltranglistenerste hat die US Open 2024 gewonnen und geht damit als Titelverteidigerin ins Turnier.

Abseits des Duos reisen gleich mehrere Topspielerinnen nach New York, die Titelambitionen haben. An Position drei in den US Open Gesamtsieger Wetten ist Coco Gauff zu finden. Die Französin hat im laufenden Jahr die French Open gewonnen und ist auch danach mit guten Ergebnissen aufgefallen.

Dahinter liegen in den US Open Wettquoten Eleny Rybakina, Mirra Andreeva und Naomi Osaka. Dazu ist mit Madison Keys - der Australian Open Siegerin - zu rechnen.

Die beliebtesten US Open Wettarten

Steht ein sportliches Highlight wie die US Open an, ruft das natürlich auch die besten Online Buchmacher auf den Plan.

Zum Turnier in New York offerieren die Top-Anbieter ein vielfältiges Portfolio an Tennis Wetten und Quoten.

Die 5 beliebtesten US Open Wetten möchten wir euch im Folgenden kurz genauer vorstellen.

Siegwette: Der Klassiker unter den US Open Quoten. Hierbei geht es darum, welcher Spieler das jeweilige Match gewinnt. Over/Under-Tipps: Bei diesem Tippmarkt wird der Einsatz auf die Anzahl der Sätze platziert. Beispiel: Über/Unter 2,5 Sätze! Hierbei wettet ihr darauf, ob ein Match nach drei Sätzen endet oder mehr als drei gespielt werden. Ergebniswetten: Bei dieser Art von Tennis Wette setzen Spieler darauf, mit welchem exakten Ergebnis das präferierte Match endet. Gewinnt einen Satz-Quoten: Eine weitere in Deutschland verfügbare Alternative stellt der Markt “Gewinnt einen Satz” dar. Hierbei geht es darum, ob ein Spieler mindestens einen Satz gewinnt oder nicht. Handicap-Tipps: Bei einem anstehenden Spiel mit klarer Ausgangslage empfehlen sich auch Handicap-Märkte. Hierbei erhält ein Akteur einen gedachten Rückstand oder ein Außenseiter einen Rückstand.

Abseits dieser fünf Wetten stechen natürlich noch die Langzeit-Quoten für das Turnier hervor. Das Highlight sind dabei natürlich die US Open Gesamtsieger Wettquoten.

Darüber hinaus lassen sich bei einigen der besten Online Buchmacher noch Einsätze auf das Erreichen eines Spielers platzieren.

Tipps und Wettstrategien: So gelingen erfolgreiche US Open Wetten

Um erfolgreiche US Open Wetten zu platzieren, gibt es einige Tipps und Strategien, welche die Chancen verbessern.

Die fünf wichtigsten Ratschläge und wissenswerten Informationen haben wir nachfolgend übersichtlich aufbereitet:

Bedingungen beachten: Die US Open finden auf Hartplatz statt. Spieler mit einem starken Aufschlag, einem offensiven Grundlinienspiel und hoher Fitness haben hier Vorteile.

Vorherige Turniere: Auch die Ergebnisse bei den vorherigen Turnieren in Toronto oder Cincinnati sind von Bedeutung. Spieler, die bei diesen Hardcourt-Turnieren überzeugen konnten, sind in der Regel auch beim Highlight in New York stark unterwegs.

Head-to-Head & Matchups: Neben der Form spielt auch der Direktvergleich eine entscheidende Rolle.

Wetter & nächtliche Spiele: In New York kann es schwüler sein als bei vielen anderen Turnieren. Mit zunehmendem Verlauf sind Spieler mit einer starken Fitness in jedem Fall im Vorteil. Bei einer Night Session gelten aufgrund von Flutlicht, Ballgeschwindigkeit andere Bedingungen. Dies ist ein weiterer Aspekt, der die US Open Wetten beeinflusst.

Die besten Wettanbieter für die US Open Wetten

Bei einem sportlichen Höhepunkt wie den US Open möchte man als Spieler bei einem der besten Online Buchmacher tippen.

Im Folgenden stellen wir euch die fünf führenden Wettanbieter und deren Stärken genauer vor.

bet365 - der Top-Wettanbieter für die US Open

Der britische Wettanbieter bet365 ist die Nummer 1 im Bereich Tennis Wetten und damit der Top-Bookie für die US Open.

Beim Weltmarktführer für Sportwetten erwartet User ein enormes Livewetten Angebot und eine vielfältige Auswahl an Livestreams.*

*Sie können Live-Sport auf Ihrem Handy, Tablet oder PC schauen, darunter Fußball, Tennis und Basketball. Um sich zu qualifizieren, muss Guthaben auf Ihrem Konto vorhanden sein oder Sie müssen in den letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben. Geolocation- und Livestream-Regeln gelten.

Weitere Benefits liegen in der Übernahme der deutschen Wettsteuer, dem unschlagbaren Programm an Tippmärkten oder die Quoten.

Neue User beginnen die Wetten außerdem mit den Wett-Credits. *Angebotsbedingungen gelten.

*Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.

Betano - starkes Gesamtpaket und zweiteiliger Bonus

Online Buchmacher Betano punktet mit einem starken Gesamtpaket und einem zweiteiligen Bonus.

Weitere positive Eigenschaften des Sportwetten Anbieters sind die spesenfreien Ein- und Auszahlungen oder die exklusive Freebet, welche neue User erhalten.

Wer anschließend das Wettkonto auflädt, startet außerdem mit 100 % Bonus bis zu 80 €. Nicht zuletzt überzeugt Betano mit dem sehr hohen Quotenniveau.

Interwetten: Top-Willkommensangebot, sehr gute Favoritenquoten & regelmäßige Freebets

Austro-Buchmacher ist ein Pionier im Bereich der Sportwetten. Zu den US Open zählt der Wettanbieter zu den Top-Anlaufstellen.

Die größten Stärken sind die exzellenten Wettquoten für Favoritensiege oder der großartige 24/7 Kundenservice.

Darüber hinaus winken regelmäßige Freebets zu den sportlichen Highlights. Wer bislang noch kein Konto bei Interwetten besitzt, beginnt außerdem mit dem Willkommensangebot, das bis zu 100 € beschert.

NEO.bet: Gratis Guthaben, sehr gutes Wettangebot und spannende Features

NEO.bet ist ein weiterer sehr guter Buchmacher mit hoher Qualität. Die Stärken des Online Wettanbieters liegen in den regelmäßigen Quotenboosts.

Neue User beginnen mit dem 10 € Gratis Guthaben und einem der beiden Bonusangebote. Darüber hinaus steht eine erstklassige Sportwetten App für iOS und Android zur Verfügung.

Winamax: Französischer Buchmacher mit exzellentem Sportsbook und Top-Boni

Der französische Sportwetten Anbieter Winamax komplettiert die Riege der Top-Bookies.

User wetten hier steuerfrei, profitieren von guten Wettquoten oder dem 100 € Bonus für Neukunden. Abseits davon offeriert Winamax sehr gute Wettquoten im Tennis und ist allein damit eine Top-Empfehlung.

FAQ

Wann und wo finden die US Open statt?

Die US Open 2025 finden vom 18. August bis 8. September 2025 statt. Austragungsort ist das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Madows, New York.

Welche US Open Wetten sind besonders beliebt?

Zum vierten und letzten Grand Slam Turnier stehen vor allem die Langzeitwetten auf den US Open Sieger hoch im Kurs. Beliebt sind ansonsten speziell die Siegerquoten bei den Partien. Auch Over/Under-Tipps auf die Anzahl der Sätze und Handicap-Märkte erfreuen sich großen Zuspruch.

Wer sind die US Open Favoriten 2025?

Laut den US Open Gesamtsieger Wetten gehen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den Herren als Topfavoriten ins Turnier.

Auf Seiten der Damen sind es Aryna Sabalenka und Iga Swiatek, die es laut den US Open Quoten zu schlagen gilt.

Wer sind die besten US Open Wettanbieter?

Die besten US Open Wettanbieter sind bet365, Betano, Bwin, Interwetten und NEO.bet. Diese fünf Online Buchmacher offerieren ein besonders starkes Gesamtpaket und eignen sich aufgrund dessen besonders für die US Open Wetten.