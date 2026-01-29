bet365 Livestreams: Über 600.000 Sport-Events live verfolgen

SPORT1 Betting 29.01.2026 • 09:20 Uhr Erfahre alles über den Livestream-Service von bet365. Von europäischem Fußball bis zur NFL - streame Top-Sport auf deinem Handy, Tablet oder PC. 18+ | AGB gelten

Die Zeiten, in denen du vor dem Fernseher sitzen musstest, um kein Tor deiner Lieblingsmannschaft zu verpassen, sind vorbei.

Mit seinem umfangreichen Livestream-Angebot bringt bet365 das Stadionerlebnis direkt zu dir - egal, ob du gerade im Bus sitzt oder es dir auf der Couch gemütlich machst. Mit über 600.000 Übertragungen pro Jahr bietet die Plattform ein Programm, das kaum Wünsche offen lässt.

In diesem Artikel erfährst du alles über die verfügbaren Sportarten, die technischen Voraussetzungen für dein Gerät sowie die Bedingungen, um den Service freizuschalten.

Dein Sportprogramm für die Hosentasche

Das Feature ist so flexibel wie dein Alltag. Du kannst die Live-Action auf verschiedenen Geräten verfolgen:

Handy & Tablet: Perfekt für unterwegs.

Perfekt für unterwegs. PC: Ideal, wenn du die volle Übersicht auf einem großen Monitor bevorzugst.

Dabei setzt der Anbieter auf Top-Qualität, damit du bei den wichtigsten Momenten keine Details verpasst.

Von Fußball bis NFL: Was wird übertragen?

Das Programm deckt eine enorme Bandbreite ab und bietet dir Zugang zu globalen Sport-Highlights. Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Kategorien:

Sportart Verfügbare Wettbewerbe & Highlights Fußball Die wichtigsten Ligen aus ganz Europa Tennis Alle Grand-Slam-Turniere US-Sport Basketball (NBA) und American Football (NFL) Cricket Weltklasse-Cricket-Veranstaltungen

So schaltest du ein: Voraussetzungen und Anleitung

Um den Service nutzen zu können, musst du ein teilnahmeberechtigter Kunde sein. Der Zugriff ist an einfache Bedingungen geknüpft: Du musst entweder Guthaben auf deinem Konto haben oder innerhalb der letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben.

Wenn du diese Voraussetzung erfüllst, ist der Weg zum Stream ganz einfach:

Anmelden: Logge dich in dein bet365-Konto ein. Live-Bereich öffnen: Klicke oben auf der Webseite auf den Reiter „Live“. Stream wählen: Achte auf das kleine Play-Symbol neben einer Veranstaltung. Dieses Zeichen verrät dir, dass ein Livestream verfügbar ist.

Neu bei bet365? Unser bet365 Guide für Neukunden zeigt dir alles zu Registrierung und Vorteilen, damit du perfekt vorbereitet ins Streaming startest

Behalte den Überblick

Damit du nichts verpasst, kannst du dir jederzeit das „Heutige Sportprogramm“ oder alle aktuell verfügbaren Livestreams anzeigen lassen. So planst du deinen Sport-Tag ganz nach deinem Geschmack. Bitte beachte dabei immer, dass die offiziellen Live-Bilder-Regeln gelten.