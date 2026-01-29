Einwechslung+ bei bet365: Deine Spielerwette ist jetzt sicher

SPORT1 Betting 29.01.2026 • 11:24 Uhr Dein Spieler wird ausgewechselt und die Wette platzt? Nicht mit Einwechslung+! Erfahre hier, wie dein Tipp einfach auf den Ersatzspieler übertragen wird. 18+ | AGB gelten

Frühzeitige Auswechslung und deine Wette ist futsch? Nicht mit dem Feature ‚Einwechslung+‘ bei bet365: Deine Wette wird einfach auf den eingewechselten Spieler übertragen, sobald dein Favorit das Feld verlässt.

Wir zeigen dir hier kompakt alle Regeln, damit du genau weißt, wie du von diesem Sicherheitsnetz profitierst.

Funktionsweise der Wett-Übertragung

Die Logik hinter „Einwechslung+“ ist die Kontinuität deiner Wette. Wenn dein ausgewählter Spieler ausgewechselt wird, übernimmt der Ersatzspieler die Wette - vorausgesetzt, die Entscheidung über Gewinn oder Verlust ist zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Kombinierte Leistung: Erfolge des ursprünglichen Spielers und des Einwechselspielers werden addiert.

Erfolge des ursprünglichen Spielers und des Einwechselspielers werden addiert. Beispiel: Du setzt auf „2 oder mehr Tore“ für Spieler A. Er erzielt ein Tor und wird dann ausgewechselt. Wenn der für ihn kommende Spieler B nun ein weiteres Tor schießt, hast du deine Wette gewonnen.

Datenquelle: Die Bestimmung, welcher Spieler als offizieller Ersatz gilt, erfolgt durch die Press Association.

Bevor du startest: Wenn du noch kein Konto hast, lohnt sich ein Blick in unseren bet365 Guide für Neukunden, in dem wir dir alles Wichtige zur Registrierung, dem aktuellen Bonus und der Nutzung eines Werbe-Codes erklären.

Verfügbare Wettmärkte bei bet365

Nicht jede Wette qualifiziert sich für dieses Feature. Es muss das spezifische Einwechslung+ Symbol bei der Wettauswahl ersichtlich sein. Folgende Märkte sind abgedeckt:

Wettkategorie Spezifische Wettmöglichkeiten Torschützen Erster, Letzter, Nächster, Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt Tor-Statistiken 2 oder mehr Tore, Hattrick, Kopfballtor, Tor von außerhalb des Strafraums Kombinierte Märkte Spieler erzielt ein Tor oder einen Assist Statistik-Wetten Assists, Schüsse (Gesamt), Schüsse auf das Tor Disziplin/Zweikampf Begangene Fouls, Spieler-Zweikämpfe

Worauf du bei der Nutzung achten solltest

Obwohl dir dieses Feature viele Vorteile bietet, ist es an bestimmte Bedingungen geknüpft, die du kennen solltest. Grundsätzlich gilt die Regelung für die reguläre Spielzeit von 90 Minuten inklusive der Nachspielzeit, während eine mögliche Verlängerung oder ein Elfmeterschießen nicht berücksichtigt werden.

Zudem greift die Automatik nur dann, wenn das Ergebnis deiner Wette zum Zeitpunkt der Auswechslung noch nicht feststeht. Falls deine Wette bereits vorher nach den regulären Fußballregeln entschieden wurde, findet keine Übertragung auf den eingewechselten Spieler statt.

Auch beim Einsatz von Zusatzfunktionen musst du auf klare Grenzen achten. Wenn du dich für einen vollständigen Cash Out entscheidest, kannst du „Einwechslung+“ für diesen Tipp nicht mehr nutzen. Bei einem teilweisen Cash Out bleibt das Feature hingegen für den verbleibenden, aktiven Teil deines Einsatzes bestehen. Für deine Planung ist zudem wichtig, dass ein möglicher Kombi-Boost entfällt, falls deine Wette ausschließlich durch die Einwechslung-Regelung zu einem Gewinn wird.

Teilnahmeberechtigung

Das Angebot ist für eine bestimmte Kundengruppe bei bet365 zugänglich:

Zielgruppe: Nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden. Prüfung: Du kannst ganz einfach unter „Angebote“ (Mobil) oder „Werbeaktionen“ (PC) nachsehen, ob du dabei bist. Wettform: Das Feature gilt sowohl für Einzel- als auch für Mehrfachwetten auf die oben genannten Märkte.

Dank dieser Regelung musst du dich nicht mehr über taktische Wechsel ärgern – solange dein Ersatzspieler die nötige Leistung bringt, bleibt dein Tipp heiß!